Την περίοδο που η τηλεοπτική επιτυχία τον έκανε να πιστέψει ότι κάθε επόμενο επαγγελματικό του βήμα θα είχε την ίδια απήχηση θυμήθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο παρουσιαστής μίλησε για την πορεία του από το World Party μέχρι το Survivor, παραδεχόμενος ότι κάποια στιγμή θεώρησε πως είχε το «άγγιγμα του Μήδα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ο Σάκης Τανιμανίδης συζήτησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από την τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, όταν η επιτυχία έρχεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα, μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάθε επόμενη προσπάθεια θα έχει εξίσου θετικό αποτέλεσμα.

«Σ’ αλλάζει η επιτυχία. Αν δεν είσαι έτοιμος γι’ αυτήν, σε αυτό το μέγεθος, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μήδα. Λες, “α έκανα το World Party από το πουθενά και έγινε η νούμερο 1 εκπομπή”. Μάλιστα με το World Party, ως άγνωστοι τότε στην τηλεόραση, ξεκίνησε και μας έβαλε ο Alpha στην prime time αλλά κάπου που δεν θα ρίσκαρε, απέναντι από το Champions League».

Όταν το World Party ξεπερνούσε το Champions League

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην απήχηση που απέκτησε το World Party, μια ταξιδιωτική εκπομπή που ξεκίνησε με τον ίδιο και τον Γιώργο Μαυρίδη, σε μια περίοδο που κανένας από τους δύο δεν είχε ακόμη καθιερωθεί τηλεοπτικά.

Παρότι η εκπομπή τοποθετήθηκε απέναντι σε μια ισχυρή αθλητική διοργάνωση, κατάφερε, όπως θυμήθηκε, να καταγράψει υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

«Μετά από λίγες εβδομάδες, όμως, ξεκινήσαμε να περνάμε το Champions League σε τηλεθέαση. Ποιος; Το World Party, δυο πιτσιρικάδες που ταξιδεύουν με τρεις κάμερες σε όλο τον πλανήτη. Και μετά από αυτό έρχεται το Survivor, το πανελλήνιο ρεκόρ της τηλεθέασης που μιλάει όλη η Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα».

Η επιτυχία του ταξιδιωτικού προγράμματος ακολουθήθηκε από τη συμμετοχή του στην παρουσίαση του Survivor, το οποίο σημείωσε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και αύξησε ακόμη περισσότερο την αναγνωρισιμότητά του.

«Κάποια στιγμή το ένιωσα αυτό»

Ο Σάκης Τανιμανίδης παραδέχτηκε ότι οι διαδοχικές επιτυχίες επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούσε τις επαγγελματικές του δυνατότητες.

«Οπότε είναι εύκολο να παρερμηνεύσεις αυτό που σου συμβαίνει και να το θεωρήσεις σαν μια μόνιμη κατάσταση, σαν ότι έχεις το άγγιγμα του Μήδα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα αυτό, ναι, “είναι εύκολο, έτσι θα πάνε όλα” είπα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές προσπάθειες που δεν είχαν την ανταπόκριση που περίμενε, εξηγώντας ότι οι αποτυχίες τον έκαναν να επανεξετάσει εκείνη τη βεβαιότητα.

«Έρχονται όμως πρότζεκτ τα οποία δεν πάνε καλά, έρχονται αποτυχίες που σου θυμίζουν κάποια στιγμή ότι θέλει προσπάθεια…».