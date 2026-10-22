Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι έφεραν κεφαλές πυρομαχικών διασποράς.



Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων όπλων, εξηγώντας πως έχουν σχεδιαστεί να εκρήγνυνται στον αέρα λίγο πριν την επαφή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε ακτίνα διαμέτρου έως και 400 μέτρων.

Три хвилі балістичних ударів випустили російські «гуманісти» по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. Всюди працюють наші екстрені служби. Дванадцять наших областей були під російськими ударами цієї ночі. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист. Дякую всім, хто з Україною! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους πυραύλους έπληξε μια ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, σε απόσταση αναπνοής από τα μοναστηριακά κτίρια της περίφημης Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη στοχευμένη εκστρατεία κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.



Όπως δήλωσε, από τις 11 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 170 επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να προκληθεί παράλυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης οικογενειών με παιδιά από Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ

Την υποχρεωτική απομάκρυνση όλων των οικογενειών με παιδιά διέταξαν οι ουκρανικές αρχές στους οικισμούς του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ. Πρόκειται για τα τελευταία μεγάλα αστικά κέντρα υπό τον έλεγχο του Κιέβου στο Ντονμπάς, τα οποία αποτελούν τον κεντρικό στόχο του Κρεμλίνου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν συνεχώς τις δύο πόλεις τους τελευταίους μήνες, καθιστώντας την απομάκρυνση των αμάχων επιτακτική.



«Επεκτείνουμε τη ζώνη υποχρεωτικής εκκένωσης για τις οικογένειες με παιδιά. Καλύπτει πλέον όλους τους οικισμούς των αστικών κέντρων του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ» ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα αφορά η εντολή.



Ο Φιλάσκιν σημείωσε ότι «η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται συνεχώς» αφού ο ρωσικός στρατός πλήττει καθημερινά τις δύο πόλεις. «Το να μείνετε εδώ μαζί με τα παιδιά είναι αδικαιολόγητο ρίσκο», πρόσθεσε.

In Donetsk region, the mandatory forced evacuation zone for families with children has been expanded to all settlements of the Kramatorsk and Sloviansk communities, head of the regional administration Vadym Filashkin said. https://t.co/SPnkmmUI9g — Hromadske Radio in English (@HromRadio_eng) October 22, 2026

Στο παρελθόν, οι τοπικές αρχές είχαν ήδη δώσει εντολή για υποχρεωτική εκκένωση ορισμένων χωριών και οικισμών γύρω από τις δύο πόλεις. Στα μέσα Οκτωβρίου μια τοπική αξιωματούχος, η Γιούλια Ριζάκοβα, ανέφερε ότι περίπου 350 παιδιά ζούσαν ακόμη στις ζώνες όπου είχε διαταχθεί εκκένωση.



Στις ζώνες του Ντονέτσκ που ελέγχονται ακόμη από την Ουκρανία ζουν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3.000 είναι παιδιά, σύμφωνα με την ίδια.



Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 5-15 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με πηγές, όμως τα πλήγματα έχουν επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Την Τρίτη, από ρωσικό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι στο Κραματόρσκ.



Πριν από δύο εβδομάδες, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε δύο λεωφορεία στην ίδια πόλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.