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Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι έφεραν κεφαλές πυρομαχικών διασποράς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων όπλων, εξηγώντας πως έχουν σχεδιαστεί να εκρήγνυνται στον αέρα λίγο πριν την επαφή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε ακτίνα διαμέτρου έως και 400 μέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους πυραύλους έπληξε μια ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, σε απόσταση αναπνοής από τα μοναστηριακά κτίρια της περίφημης Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη στοχευμένη εκστρατεία κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Όπως δήλωσε, από τις 11 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 170 επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να προκληθεί παράλυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης οικογενειών με παιδιά από Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ

Την υποχρεωτική απομάκρυνση όλων των οικογενειών με παιδιά διέταξαν οι ουκρανικές αρχές στους οικισμούς του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ. Πρόκειται για τα τελευταία μεγάλα αστικά κέντρα υπό τον έλεγχο του Κιέβου στο Ντονμπάς, τα οποία αποτελούν τον κεντρικό στόχο του Κρεμλίνου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν συνεχώς τις δύο πόλεις τους τελευταίους μήνες, καθιστώντας την απομάκρυνση των αμάχων επιτακτική.

«Επεκτείνουμε τη ζώνη υποχρεωτικής εκκένωσης για τις οικογένειες με παιδιά. Καλύπτει πλέον όλους τους οικισμούς των αστικών κέντρων του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ» ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα αφορά η εντολή.

Ο Φιλάσκιν σημείωσε ότι «η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται συνεχώς» αφού ο ρωσικός στρατός πλήττει καθημερινά τις δύο πόλεις. «Το να μείνετε εδώ μαζί με τα παιδιά είναι αδικαιολόγητο ρίσκο», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν, οι τοπικές αρχές είχαν ήδη δώσει εντολή για υποχρεωτική εκκένωση ορισμένων χωριών και οικισμών γύρω από τις δύο πόλεις. Στα μέσα Οκτωβρίου μια τοπική αξιωματούχος, η Γιούλια Ριζάκοβα, ανέφερε ότι περίπου 350 παιδιά ζούσαν ακόμη στις ζώνες όπου είχε διαταχθεί εκκένωση.

Στις ζώνες του Ντονέτσκ που ελέγχονται ακόμη από την Ουκρανία ζουν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3.000 είναι παιδιά, σύμφωνα με την ίδια.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 5-15 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με πηγές, όμως τα πλήγματα έχουν επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Την Τρίτη, από ρωσικό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι στο Κραματόρσκ.

Πριν από δύο εβδομάδες, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε δύο λεωφορεία στην ίδια πόλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.