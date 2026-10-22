Έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League είναι ο ΟΦΗ, ο οποίος ποντάρει και στη συμπαράσταση των οπαδών του.

Οι Κρητικοί άρχισαν τις υποχρεώσεις της στη League Phase με εντός έδρας νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ, ακολούθησε η εκτός έδρας ήττα από τη Ρεν με γκολ στο 90′ (2-1) και τώρα δίνουν το πιο δύσκολο παιχνίδι.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, ματς στο οποίο θα κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του ο Λίλο που θα είναι κάτω από τα δοκάρια, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Χριστογεώργου.

Η αμυντική τριάδα θα αποτελείται από τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς, οι Ντίκμαν και Αθανασίου θα είναι στα άκρα, οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στον χώρο του κέντρου ενώ την επιθετική τριάδα αποτελούν οι Αϊτόρ, Κόντρο και Νους.

Η 11άδα του ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Αϊτόρ, Νους, Κόντρο.

Στον πάγκο είναι οι Κατσίκας, Καλαφάτης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.