Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση μεγάλης απάτης στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η Pizza Fan, με τις Αρχές να εντοπίζουν σημαντικό χρηματικό ποσό σε κρυφό δωμάτιο που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε δωμάτιο-κρύπτη, το οποίο φέρεται να βρίσκεται σε ακίνητο του ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των χρημάτων, καθώς και δύο πολυτελών αυτοκινήτων, μίας Porsche και μίας Mercedes, που φέρονται να ανήκουν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Οι συλλήψεις ανέρχονται συνολικά σε 22, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε καταστήματα της Pizza Fan εντοπίστηκε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου φέρεται να αλλοιώνονταν τα στοιχεία των αποδείξεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα της γνωστής επιχείρησης παραμένουν κλειστά, στον απόηχο των ερευνών για τη φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης τοποθετήθηκε και γνωστοποίησε ότι μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Pizza Fan.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».