Η συντριβή από την Κόμο με 4-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League έχει κάνει βαρύ κι ασήκωτο το κλίμα για τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα σενάρια να έχουν αρχίσει για τον αντικαταστάτη του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνώρισαν τη δεύτερη ήττα σε τρία παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχουν μόνο τρεις βαθμούς, με τα πράγματα να είναι χειρότερο στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκονται στη 13η θέση με μόλις 7 βαθμούς μετά τις πρώτες 7 αγωνιστικές.

Η Γιουνάιτεντ μετράει επτά σερί αγώνες, σε όλες τις διοργανώσει, χωρίς νίκη, ο Μπρούνο Φερνάντες άδειασε τον Κάρικ στις δηλώσεις του μετά την 4άρα από την Κόμο και η διοίκηση φέρεται να έχει πειστεί πως πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, οι υποψήφιοι είναι τρεις: Ο Αντόνιο Κόντε που έμεινε εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τη Νάπολι στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο Γιούλιαν Νάγκεσλσμαν που απολύθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά το Μουντιάλ 2026 και ο Φάμπιαν Χίρτσελερ, ο οποίος όμως είναι αμφίβολο κατά πόσο επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Μπράιτον αυτή τη στιγμή.