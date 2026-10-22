Πλήγμα δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων καταγράφει στα οικονομικά της στοιχεία η Nestlé, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία υπό προσωρινή εξωτερική διοίκηση. Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραμένει νόμιμος ιδιοκτήτης των περιουσιακών του στοιχείων στη χώρα, αλλά δεν ελέγχει πλέον τη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, με προεδρικό διάταγμα του Σεπτεμβρίου ο έλεγχος μεταφέρθηκε στη LEV Management, μια εταιρεία με έδρα τη Μόσχα για την οποία είναι γνωστά λίγα στοιχεία. Η Nestlé, έχοντας χάσει τη δυνατότητα να διοικεί τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, σταμάτησε από τα τέλη του ίδιου μήνα να τις συνυπολογίζει στα συνολικά οικονομικά στοιχεία του ομίλου.

Παραμένει δική της, αλλά δεν τη διοικεί

Η ανακοίνωση της Nestlé περιγράφει μια ιδιαίτερη κατάσταση: η εταιρεία διατηρεί τη νόμιμη ιδιοκτησία των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ η διοίκησή τους βρίσκεται πλέον σε άλλα χέρια.

Αυτή η απώλεια ελέγχου οδήγησε στην απόφαση να εξαιρεθεί η ρωσική δραστηριότητα από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα στοιχεία, δηλαδή, που αποτυπώνουν την οικονομική εικόνα του ομίλου ως συνόλου.

«Καθώς επί του παρόντος δεν έχουμε τον έλεγχο της διοίκησης των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 η δραστηριότητα δεν ενοποιείται πλέον από τη Nestlé SA», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση για τις πωλήσεις εννεαμήνου.

Πώς προκύπτει το οικονομικό πλήγμα

Η αλλαγή σημαίνει ότι καθαρά περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,6 δισ. ελβετικών φράγκων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,95 δισ. δολάρια, αφαιρούνται από τον ισολογισμό του ομίλου.

Παράλληλα, η Nestlé καταγράφει πρόσθετη λογιστική επιβάρυνση 1,4 δισ. ελβετικών φράγκων από συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές. Η συγκεκριμένη επιβάρυνση δεν συνεπάγεται εκταμίευση χρημάτων.

Η εταιρεία εκτιμά ακόμη ότι η παύση συνυπολογισμού της ρωσικής δραστηριότητας θα επιβαρύνει το καθαρό χρέος της κατά περίπου 900 εκατ. ελβετικά φράγκα μέχρι το τέλος του 2026.

Πρόκειται για διαφορετικές επιπτώσεις στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, όχι για ποσά που καλείται να καταβάλει στη ρωσική πλευρά. Η Nestlé υποστηρίζει ότι η επίδραση στα υποκείμενα αποτελέσματά της θα είναι περιορισμένη.

Η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 2% των ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας και το 3%-4% των υποκείμενων λειτουργικών κερδών και των ελεύθερων ταμειακών ροών της.

Έμεινε στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Η Nestlé δραστηριοποιείται στη Ρωσία από τη δεκαετία του 1990 και ήταν ένας από τους δυτικούς ομίλους καταναλωτικών αγαθών που συνέχισαν να λειτουργούν στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το διάταγμα του Σεπτεμβρίου αφορούσε επίσης τη γαλλική αλυσίδα λιανικής Auchan, καθώς και τις ρωσικές θυγατρικές άλλων δυτικών εταιρειών. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου συνέδεσε τις παρεμβάσεις με χώρες τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει «μη φιλικές».

Η πρακτική έχει εφαρμοστεί και σε άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Οι δραστηριότητες της γαλλικής Danone και της δανικής Carlsberg στη Ρωσία τέθηκαν προηγουμένως υπό προσωρινή διοίκηση, προτού πωληθούν σε Ρώσους επενδυτές σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Οι ανακοινώσεις για τη Ρωσία έγιναν μαζί με τη δημοσιοποίηση των πωλήσεων τρίτου τριμήνου της Nestlé, οι οποίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 22,8 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική ανάπτυξη 4%, έναντι προσδοκιών για 3,4%. Την επίδοση ενίσχυσε η μεγαλύτερη ζήτηση για τροφές κατοικιδίων και σνακ.

Ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί, εκτίμησε ότι η αφαίρεση της ρωσικής δραστηριότητας από τα ενοποιημένα στοιχεία αποσαφηνίζει την εικόνα για τους επενδυτές, ενώ η συνολική ανάκαμψη του ομίλου γίνεται πιο πειστική.