Έως και 10.000 δολάρια για νευροψυχολογικές εξετάσεις πληρώνουν εύποροι γονείς στις ΗΠΑ, ελπίζοντας ότι τα παιδιά τους θα αποκτήσουν καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες ή ακόμη και επιπλέον χρόνο στις σχολικές εξετάσεις. Η πρακτική προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ ειδικών και οικογενειών παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι αξιολογήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση δυσκολιών μάθησης, συγκέντρωσης και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, όπως η ΔΕΠΥ και ο αυτισμός. Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, αυξάνονται οι οικογένειες που απευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συγκεκριμένη σύσταση γιατρού ή εκπαιδευτικού.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες και να περιλαμβάνει δοκιμασίες συγκέντρωσης, μνήμης, γλώσσας, ανάγνωσης, μαθηματικών και συναισθηματικής αυτορρύθμισης. Το κόστος κυμαίνεται συνήθως από 5.000 έως 10.000 δολάρια.

Για ορισμένους γονείς, στόχος είναι να εντοπιστούν δυσκολίες που δικαιολογούν ειδικές εκπαιδευτικές διευκολύνσεις. Άλλοι υποστηρίζουν ότι επιθυμούν απλώς να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες των παιδιών τους.

Πλήρωσε 8.000 δολάρια για καθένα από τα έξι παιδιά της

Η Τζέσικα, μητέρα έξι παιδιών ηλικίας 6 έως 19 ετών, ζει στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και αποφάσισε να υποβάλει όλα τα παιδιά της σε νευροψυχολογική αξιολόγηση διάρκειας εννέα ωρών, με κόστος 8.000 δολάρια για το καθένα. Η συνολική δαπάνη έφτασε έτσι τα 48.000 δολάρια.

«Είμαι άνθρωπος που βασίζεται απόλυτα στα δεδομένα», δήλωσε η ίδια στη New York Post, ζητώντας να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της. «Θέλω να γνωρίζω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος κάθε παιδιού, ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι αδυναμίες του».

Οι εξετάσεις έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι ένα από τα παιδιά της επεξεργάζεται καλύτερα τις πληροφορίες όταν τις ακούει και στη συνέχεια τις επαναλαμβάνει λεκτικά.

«Επομένως, δεν επαναλάμβανε απλώς όσα του έλεγα. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο μάθαινε», εξήγησε. Σε άλλο παιδί εντοπίστηκε δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων και στην κατανόηση των συναισθημάτων μέσα από τις εκφράσεις. «Τώρα γνωρίζουμε ότι πρέπει να της λέμε πώς αισθανόμαστε και όχι απλώς να κάνουμε μια έκφραση με το πρόσωπό μας και να θεωρούμε δεδομένο ότι μπορεί να την καταλάβει», ανέφερε.

Η οικογένεια προχώρησε σε αλλαγές στην καθημερινότητά της και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Παράλληλα, δύο από τα παιδιά διαγνώστηκαν με δυσλεξία και ένα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Και τα τρία λαμβάνουν πλέον περισσότερο χρόνο στις σχολικές εξετάσεις.

«Πληρώνουν τεράστια ποσά για να βρεθούν τα παιδιά τους στην κορυφή»

Η Κέιτι Ντέιβις, κλινική νευροψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, παρατηρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά το προφίλ των οικογενειών που ζητούν αξιολογήσεις.

Πριν από μία δεκαετία, όπως αναφέρει, εξέταζε περίπου ένα παιδί τον μήνα που δεν παρουσίαζε εμφανή ανάγκη νευροψυχολογικού ελέγχου. Σήμερα, υπολογίζει ότι περίπου το 40% των παιδιών που εξετάζει δεν παρουσιάζουν νευροαναπτυξιακή διαταραχή. «Η όλη ιδέα έχει διαστρεβλωθεί και αλλοιωθεί», υποστηρίζει.

Η Ντέιβις, συγγραφέας του βιβλίου Actually, You’re Fine, αναφέρει ότι ορισμένοι γονείς επιδιώκουν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ειδικές διευκολύνσεις, ακόμη και σε εξετάσεις εισαγωγής σε σχολεία της Νέας Υόρκης.

«Είναι αυτές οι οικογένειες της μεσαίας και της ανώτερης κοινωνικής τάξης που πληρώνουν τεράστια ποσά για ιδιωτικές αξιολογήσεις, πιστεύοντας ότι οι ειδικές διευκολύνσεις θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να βρεθούν στην κορυφή», δήλωσε.

Όπως εξηγεί, δεν είναι σπάνιο κάποιοι γονείς να απογοητεύονται όταν οι εξετάσεις δεν καταλήγουν σε διάγνωση που θα επέτρεπε στο παιδί τους να λάβει πρόσθετη υποστήριξη. Η ίδια επιμένει ότι οι εισηγήσεις της βασίζονται αποκλειστικά στα επιστημονικά και νομικά κριτήρια.

«Εφαρμόζω πολύ αυστηρά κριτήρια όταν εισηγούμαι υπηρεσίες και διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία, και τα κριτήριά μου είναι σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις», τονίζει.

Η αύξηση των διαγνώσεων αυτισμού και ΔΕΠΥ

Το ενδιαφέρον για τις νευροψυχολογικές αξιολογήσεις συμπίπτει με την αύξηση των διαγνώσεων νευροαναπτυξιακών διαταραχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 1997 λιγότερο από το 6% των παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ. Μέχρι το 2024, το ποσοστό είχε υπερδιπλασιαστεί.

Αντίστοιχα, η καταγεγραμμένη συχνότητα του αυτισμού αυξήθηκε από ένα στα 150 παιδιά το 2000 σε ένα στα 31 το 2022. Η μεγαλύτερη ενημέρωση, οι συχνότεροι διαγνωστικοί έλεγχοι και οι αλλαγές στα κριτήρια διάγνωσης συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συνδέονται με αυτή την αύξηση.

Οι γονείς ζητούν εξετάσεις χωρίς παραπομπή γιατρού

Η δρ Σανάμ Χαφίζ, κλινική διευθύντρια της Comprehend The Mind στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, διαπιστώνει επίσης ότι περισσότεροι γονείς απευθύνονται απευθείας σε ειδικούς, χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική παραπομπή.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι το βλέπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε: “Το θέλω κι εγώ”», αναφέρει.

Δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι η επιλογή αυτή είναι απαραίτητα λανθασμένη. «Το να ανακαλύπτεις τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σου και σε ποιες δυσκολίες είναι ευάλωτα είναι καλή ιδέα», υποστηρίζει. «Κάνουμε εξετάσεις αίματος κάθε χρόνο, αλλά δεν εξετάζουμε τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο».

Η Κέιτι Ντέιβις εκφράζει διαφορετικές επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι οι συνηθισμένες σχολικές δυσκολίες δεν αποτελούν αυτομάτως ένδειξη κάποιας διαταραχής. «Είναι πολύ συνηθισμένο να έρχονται γονείς και να λένε: “Το παιδί μου είναι τόσο ανοργάνωτο, το παιδί μου δυσκολεύεται τόσο πολύ να ελέγξει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά του”», εξηγεί.

«Πρέπει να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για ένα παιδί που έχει πραγματικά ΔΕΠΥ ή για έναν μαθητή λυκείου που απλώς θεωρεί ότι το μάθημα της Χημείας προχωρημένου επιπέδου είναι πολύ δύσκολο». Και προσθέτει: «Δεν είναι κάθε παιδί άριστος μαθητής σε κάθε μάθημα, ούτε κάθε παιδί είναι άριστος μαθητής σε κάθε σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί είναι νευροδιαφορετικό».

«Δεν είναι παράσημο τιμής»

Η αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτικές αξιολογήσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μεταξύ γονέων που μεγαλώνουν παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες.

Μια μητέρα δύο αγοριών που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες διαφωνεί με την αντιμετώπιση των εξετάσεων ως μέσου απόκτησης εκπαιδευτικού πλεονεκτήματος. «Δεν είναι παράσημο τιμής. Δεν είναι σαν να έχεις τους καλύτερους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα ή να πηγαίνεις στα καλύτερα σχολεία», δήλωσε.

«Είναι ένα σοβαρό εργαλείο για παιδιά που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα».

Η Τζέσικα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να θεωρεί σωστή την απόφασή της να υποβάλει όλα τα παιδιά της σε αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το αν θα εξασφάλιζαν πρόσθετο χρόνο στις εξετάσεις. «Είναι πραγματικά ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας και στον εαυτό μας», καταλήγει.