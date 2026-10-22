Μια άγνωστη πτυχή από το παρελθόν της συνεργασίας της με τον Νίκο Καρβέλα έφερε στο φως η Εύη Δρούτσα, αναφερόμενη παράλληλα στις πρόσφατες αντιπαραθέσεις που έχουν ξεσπάσει στον χώρο του θεάματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημοσιογράφο Μένια Κούκου, η Εύη Δρούτσα θυμήθηκε την πρόταση που είχε δεχτεί από τον συνθέτη αμέσως μετά τον χωρισμό του από την Άννα Βίσση:

«Τους ξέρω αρκετά καλά. Όταν χώρισαν μια φορά με πήρε ο Νίκος και μου είπε ότι ήθελε να της κάνουμε μαζί τον δίσκο, να τον γράψουμε μισό μισό. Τον λατρεύω τον Νίκο. Δεν θέλω να πω ποιος έκανε λάθος. Ο Νίκος έκανε την Άννα κι εκείνη τραγούδησε όλα τα τραγούδια του. Ο Κούστας πλήρωσε τους μουσικούς γιατί τους άφησε άνεργους».

Η δυσαρέσκεια για τον Αργυρό και η διαμάχη Παπανώτα – Πετρογιάννη

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, η στιχουργός εξέφρασε την ενόχλησή της για επιλογές του Κωνσταντίνου Αργυρού, αποκαλύπτοντας πως επικοινώνησε για το θέμα αυτό με τον συνθέτη Μάριο Ψημόπουλο:

«Δεν μου άρεσε αυτό που έκανε και μάλιστα μίλησα με τον Μάριο Ψημόπουλο και του είπα ότι δεν μου άρεσε. Όταν καίγεται η πόλη πας και κάνεις το κλιπ εκεί πέρα; Έχει αρχίσει μια καριέρα, την κυνηγάει. Από ότι βλέπω έχει απήχηση, δεν ξέρω πώς την έχει, αλλά αρέσει στον κόσμο. Το χειρότερο για εμένα ήταν η Κίμπερλι. Μπορούσε να μη τη στηρίξει αν δεν ήθελε. Θα μπορούσε να πει “το άκουσα και λυπάμαι πάρα πολύ”. Από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει κάποιον να του πει πώς πρέπει να κάνει κάποια πράγματα».

Παράλληλα, η Εύη Δρούτσα τοποθετήθηκε ανοιχτά για τη δικαστική και τηλεοπτική διαμάχη ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τη Φωτεινή Πετρογιάννη, παίρνοντας το μέρος του δημοσιογράφου:

«Ο Δημήτρης έχει κουραστεί πολύ από όλα αυτά. Έχει μια ήσυχη ζωή εκτός τηλεοπτικών. Αν κινηθεί νομικά, εκείνη θα χάσει. Ο Παπανώτας δεν θα χάσει γιατί είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά και είναι πολύ καλός. Έχει πολλές συμπάθειες και είναι σαν εμένα, τα λέει σταράτα. Αυτό που κάνει η Πετρογιάννη εμένα δεν μου αρέσει. Δεν τα βάζεις με αυτούς που δεν μπορείς να τα βάλεις και γενικώς δεν τα βάζεις με κανέναν».