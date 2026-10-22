Με χιούμορ και μια ακόμη αιχμηρή ατάκα επέλεξε να σχολιάσει ο Πάρις Ρούπος τις εξελίξεις γύρω από την Pizza Fan, την εταιρεία από την οποία είχε απολυθεί την περασμένη χρονιά.

Ο γνωστός stand-up comedian, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής με «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας, επανήλθε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα νέο λογοπαίγνιο.

«Domino’s εξελίξεων», έγραψε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην έκφραση «ντόμινο εξελίξεων», αλλά χρησιμοποιώντας το όνομα της ανταγωνιστικής αλυσίδας πίτσας.

Η νέα ανάρτηση μετά το «Τρου» και το πονηρό χαμόγελο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάρις Ρούπος σχολιάζει με σαρκαστική διάθεση την υπόθεση.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε αρκεστεί σε ένα emoji με πονηρό χαμόγελο, ενώ στη συνέχεια είχε γράψει τη λέξη «Τρου» πάνω από το διαφημιστικό σλόγκαν της Pizza Fan, «Ελληνική σε όλα».

Με τη νέα του ατάκα, ο κωμικός δίνει συνέχεια στα υπονοούμενα, αυτή τη φορά επιστρατεύοντας και το όνομα ανταγωνιστικής εταιρείας.

Το παρελθόν του Πάρι Ρούπου με την Pizza Fan

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάρις Ρούπος είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων την περασμένη χρονιά, όταν απολύθηκε από την Pizza Fan, έπειτα από σχόλια που είχε κάνει σε παράστασή του και τα οποία είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με τα εθνικά σύμβολα.

Η προηγούμενη αυτή αντιπαράθεση δίνει ιδιαίτερο βάρος στις σημερινές σατιρικές αναρτήσεις του, καθώς ο κωμικός σχολιάζει δημόσια τις εξελίξεις που αφορούν τον πρώην εργοδότη του.

Με το «Domino’s εξελίξεων», ο Πάρις Ρούπος συνεχίζει τη σειρά των σύντομων, σαρκαστικών παρεμβάσεών του, αφήνοντας το λογοπαίγνιο να μιλήσει από μόνο του.