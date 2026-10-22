Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος στον Κολωνό. Οι αρχές συγκεντρώνουν νέες μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το οργανωμένο έγκλημα, με τους ανακριτές να εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα ενδεχόμενα.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι «ακούσαμε ένα πολύ δυνατό “μπαμ” και βγαίνοντας έξω είδα έναν καπνό να βγαίνει από την πολυκατοικία όπου έγινε το συμβάν και έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω ταλαιπωρημένο. Αναρωτηθήκαμε όλοι τι ακριβώς συνέβη. Πολύ γρήγορα ήρθαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος μετέβησαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση για ύποπτη τσάντα.



Στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκε τελικά μια λευκή σακούλα, η οποία περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με εκρηκτική ύλη, πυροκροτητή και τηλεχειριστήριο.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου, με το ενδεχόμενο τρομοκρατίας να έχει αποκλειστεί.



Την προανάκριση διενεργούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Δίωξης Ναρκωτικών.

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Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύεται η συνδεσμολογία του μηχανισμού, προκειμένου να εξακριβωθεί ο τρόπος πυροδότησης, ενώ εξετάζεται εάν τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα ως παγίδα θανάτου με στόχο συγκεκριμένο πρόσωπο που σχετίζεται με το κτίριο, ή εάν κάποιος επιχείρησε να ξεφορτωθεί εσπευσμένα το φορτίο των ναρκωτικών και των εκρηκτικών στο κλιμακοστάσιο.