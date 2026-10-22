Σε συμφωνία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2030, με σημαντική αύξηση των ετήσιων απολαβών του, έφτασε ο ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις εδώ και καιρό για την επέκταση της συνεργασίας τους καθώς ο διεθνής κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Στο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη υπήρχε όρος για μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του για έναν χρόνο, οι «ασπρόμαυροι» όμως ήθελαν να συμφωνήσουν μαζί του για συμβόλαιο περισσότερων ετών και οι συζητήσεις είχαν θετική κατάληξη.

Έτσι, ο Μιχαηλίδης θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2030, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την υπογραφή του νέου συμβολαίου και τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.