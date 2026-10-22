Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη δράση μιας γυναίκας, η οποία προχώρησε σε κλοπή εντός καταστήματος ένδυσης στη Νέα Ιωνία. Η δράστης εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και κατάφερε να αφαιρέσει μία γούνα και ρούχα, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 1.000 ευρώ, προκαλώντας αναστάτωση στους ιδιοκτήτες.

Το σχετικό οπτικό υλικό, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News» του Mega, αποτυπώνει καρέ καρέ τις κινήσεις της γυναίκας την ώρα που έκλεβε τα προϊόντα. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, με τις αρχές και τους υπευθύνους του καταστήματος να αναζητούν τα στοιχεία της για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Απόγευμα Τρίτης 20 Οκτωβρίου Νέα Ιωνία. Γυναίκα αρπάζει μία πανάκριβη γούνα και ρούχα που υπήρχαν κρεμασμένα πίσω από την είσοδο του καταστήματος. Αμέσως μετά απομακρύνεται.



Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος περιγράφει τα όσα συνέβησαν και κατέγραψαν δύο από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησής της. Η γυναίκα που διέπραξε την κλοπή παραμένει άφαντη.

Δείτε το βίντεο:



Στο βίντεο καταγράφεται να πλησιάζει στο κατάστημα και βλέπει πως το πεδίο είναι ελεύθερο. Η μία και μοναδική υπάλληλος ήταν απασχολημένη. Στις 16:03 απλώνει για πρώτη φορά το δεξί της χέρι και βουτάει τη γούνα μαζί με ένα παντελόνι.



Κάνει αρχικά πως τα κοιτάει αλλά πολύ γρήγορα αποφασίζει να ελευθερώσει το δεξί της χέρι για να συνεχίσει. Έπειτα αρπάζει τρεις κρεμάστρες με μπλούζες, πουκάμισα και παντελόνια. Σε κάτι λιγότερο από μισό λεπτό έχει ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό της και αποφασίζει να απομακρυνθεί. Με τα δύο της χέρια κρατάει τις κρεμάστρες με τα ρούχα που είχε βουτήξει.



Η μία και μοναδική υπάλληλος του καταστήματος έκανε απογραφή, όπως λέει η ιδιοκτήτρια. Δεν υπήρχε κίνηση εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα συνέβησαν.



Σε άλλες εικόνες από τις αρχές του μήνα, διακρίνονται τόσο η γούνα όσο και τα υπόλοιπα ρούχα που βούτηξε η γυναίκα. Ήταν η εποχή που οι υπάλληλοι είχαν βγάλει προς πώληση τα χειμερινά και περίμεναν τους πελάτες.

Η γυναίκα αναζητείται

Η ιδιοκτήτρια είδε τις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και ειδοποίησε την Αστυνομία. Όπως είπε, δεν την είχε ξαναδεί. Κάτοικοι της περιοχής πάντως της είπαν πως την είχαν δει στο πρόσφατο παρελθόν να κάνει βόλτες στην περιοχή.