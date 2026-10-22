Μετά το 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός νίκησε και την Καϊράτ Αλμάτι, εκτός έδρας, με το ίδιο σκορ και έχει 6 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές του Europa Conference League.

«Να είμαστε καλοί με τη μπάλα», είχε πει στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του τον άκουσαν και ήταν όσο καλοί έπρεπε ώστε να βάλουν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχαν δύο γκολ και θα μπορούσαν να είχαν βάλει άλλα τόσα.

Οι «πράσινοι», άλλωστε, μπήκαν όπως έπρεπε στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ από νωρίς και συγκεκριμένα το 6ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ταμπόρδα κινήθηκε σωστά στην περιοχή και με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το «τριφύλλι» είχε ήδη το προβάδισμα και θα μπορούσε να το διευρύνει στο 16′ με τον Τεττέη που βγήκε τετ α τετ μετά τη μπαλιά του Λούζα, ο Αναρμπέκοφ όμως τον σταμάτησε. Μικρό το κακό για την ομάδα του Νίστρουπ πάντως, καθώς το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει.

Στο 23′ ο Ντέσερς κέρδισε πέναλτι μετά την ανατροπή του από τον Μπάιμπεκ και ανέλαβε και την εκτέλεσή του, γράφοντας το 0-2. Ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 29′ πίστεψε ότι έκανε και το 0-3 με τον Τεττέη, η εξέταση της φάσης όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Το τρίτο γκολ, τελικά, ήρθε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς στο 47′ ο Τεττέη πέρασε την κάθετη για τον Ντέσερς και αυτός τα έκανε όλα σωστά, γράφοντας το 0-3 με πολύ ωραίο τελείωμα. Η Καϊράτ είχε αποδεχθεί τη μοίρα της, ο Νίστρουπ άρχισε τις αλλαγές στο 56′ και ένας εξ αυτών που μπήκαν έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του.

Ο Κάνγκουα αντικατέστησε τον Καμαρά και στο επόμενο λεπτό, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, με όμορφη εκτέλεση φάουλ την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, με το παιχνίδι να έχει μετατραπεί σε περίπατο για τους «πράσινους», για τους οποίους μπήκαν στη συνέχεια και οι Πελίστρι και Τσιριβέγια στις θέσεις των Αντίνο και Λούζα.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 74′ με τον Γιούκολα που βγήκε τετ α τετ αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ και αμέσως μετά, στο 75′, ο Ραστόντερ είδε τη μπάλα να του στρώνεται την κόντρα στην πάσα του Τεττέη και με πλασέ έγραψε το 0-5!

Η Καϊράτ πέτυχε, τελικά, το γκολ της τιμής στο 79′ με τον Μπεκμπολάτ μετά το λάθος του Κάτρη που μόλις είχε μπει στο ματς, για να φλερτάρει με το γκολ και το 1-6 ο Πελίστρι στο 82′ με το πλασέ, έπειτα από ωραία ενέργεια, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ, Λουίς Μάτα (65′ Μπεκμπολάτ), Γκουστάβο Μεντόνσα, Οκσάνεν (65′ Κούργκιν), Μρίνσκι, Μαρκ Γκουάλ (65′ Κασαμπουλάτ), Τουγιακμπάγεφ, Εντμίλσον (46′ Γιούκολα).

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι (76′ Κάτρης), Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λούζα (65′ Τσιριβέγια), Καμαρά (56′ Κάνγκουα), Ταμπόρδα, Αντίνο (65′ Πελίστρι), Τεττέη, Ντέσερς (56′ Ραστόντερ).