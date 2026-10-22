Την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη μια πραγματικά ενιαία ενεργειακή αγορά, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις και οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο συζήτησης με τον συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι, έθεσε το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ολοκλήρωσης στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που, όπως υποστήριξε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν είχαμε μια ενιαία Ενεργειακή Ένωση, με περισσότερη αποθήκευση, περισσότερες διασυνδέσεις και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα, τότε το κόστος για όλους, για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα μειωνόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέχει στις κρίσεις. Και ήρθε η ώρα για το επόμενό της βήμα. Να τολμήσει, να πάρει αποφάσεις και να μετατρέψει τις προκλήσεις σε αποτελέσματα για τους πολίτες. Αυτό ήταν το θέμα της συζήτησής μας με τον @giulianode. https://t.co/U5pLTUggDf — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 22, 2026

Η Ενεργειακή Ένωση ως απάντηση στο υψηλό κόστος

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει μπροστά της σημαντικές εκκρεμότητες, οι οποίες περιορίζουν τις οικονομικές της δυνατότητες. Ανάμεσά τους βρίσκονται η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, η Τραπεζική Ένωση, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο υπουργός συνέδεσε την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς με τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να αναπτυχθεί ταχύτερα και να αξιοποιήσει καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους της.

Όπως εξήγησε, οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τόσο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όσο και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Πώς θα κάνουμε κάθε ευρώ να αποδίδει περισσότερο;»

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει τις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

«Πώς θα κάνεις κάθε ευρώ να αποδίδει περισσότερο;» ήταν το ερώτημα που έθεσε, εξηγώντας ότι κάθε χώρα καλείται να εξετάσει πώς μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των διασυνοριακών τραπεζικών συγχωνεύσεων και της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, εκτιμώντας ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, αποκαλύπτοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί στο επόμενο Eurogroup, με έμφαση στα οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από κοινές προμήθειες και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Το μήνυμα για την Ευρώπη: Λιγότερος κατακερματισμός, περισσότερα αποτελέσματα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ξεπεράσει τον κατακερματισμό που χαρακτηρίζει κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της τεχνολογίας της.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τις τηλεπικοινωνίες, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαθέτει 27 διαφορετικές δημοπρασίες φάσματος, παρά την παρουσία ισχυρών ευρωπαϊκών εταιρειών όπως η Ericsson και η Nokia.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους τομείς όπου ήδη διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και να υπάρξουν στοχευμένες επενδύσεις στην άμυνα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για την τελευταία, μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η ρύθμισή της αποτελεί αναγκαιότητα, επισημαίνοντας πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια να μη ρυθμίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Επιστρέφοντας στη συνολική οικονομική προοπτική της Ευρώπης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών εγχειρημάτων μπορεί να απελευθερώσει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

«Στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη, μια πολύ συγκεκριμένη λέξη: αποτελεσματικότητα», κατέληξε.