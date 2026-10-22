Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ο βουλευτής και αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος AUR της Ρουμανίας, Νταν Τανάσα, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη με κατηγορίες που αφορούν την υποκίνηση μίσους και διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων.

Η υπόθεση αφορά ανάρτηση που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2025, μέσω της οποίας καλούσε τους πολίτες να αρνούνται την παραλαβή παραγγελιών όταν οι διανομείς δεν ήταν Ρουμάνοι.

Η παραπομπή του στη Δικαιοσύνη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα, καθώς ο Τανάσα αποτελεί υψηλόβαθμο στέλεχος της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων, του αντιπολιτευόμενου κόμματος που προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

«Αρνηθείτε την παραγγελία αν δεν την παραδώσει ένας Ρουμάνος»

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Νταν Τανάσα προέτρεψε δημόσια τους υποστηρικτές του να μην παραλαμβάνουν δέματα που παραδίδονται από αλλοδαπούς εργαζομένους.

«Αρνηθείτε την παραγγελία αν δεν την παραδώσει ένας Ρουμάνος. Μην ενθαρρύνετε την εισαγωγή μη εξειδικευμένων εργαζομένων από την Ασία και την Αφρική», έγραψε στην επίμαχη ανάρτηση.

Ο βουλευτής υποστήριξε επίσης ότι δεν επιθυμεί η Ρουμανία να ακολουθήσει την πορεία άλλων δυτικών χωρών, οι οποίες, κατά τη δική του διατύπωση, «πνίγονται στο ισλαμικό κύμα».

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις υποκινούν διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών, υπονομεύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό.

Επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών διανομέων στο Βουκουρέστι

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω δύο περιστατικών βίας σε βάρος αλλοδαπών διανομέων που σημειώθηκαν στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της ανάρτησης, διανομέας με καταγωγή από χώρα της νότιας Ασίας δέχτηκε επίθεση στο Βουκουρέστι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.

Μερικούς μήνες αργότερα καταγράφηκε δεύτερη επίθεση σε βάρος άλλου διανομέα, επίσης στο Βουκουρέστι.

Ο Νταν Τανάσα αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι οι δηλώσεις του ενθάρρυναν την πρώτη επίθεση.

Δεν έχει τεκμηριωθεί, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, άμεση αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στις αναρτήσεις του βουλευτή και στα περιστατικά βίας.

Τι υποστηρίζουν οι εισαγγελείς για τη βουλευτική ασυλία

Η υπόθεση εγείρει και ζήτημα σχετικά με τα όρια της βουλευτικής ασυλίας.

Στη Ρουμανία, οι βουλευτές προστατεύονται από ασυλία για τις πολιτικές απόψεις που εκφράζουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την προστασία αυτή, καθώς οι επίμαχες δηλώσεις φέρονται να συνιστούν υποκίνηση μίσους και διακρίσεων.

Ο Τανάσα δεν ήταν διαθέσιμος για να σχολιάσει την παραπομπή του σε δίκη.

AUR: «Επίθεση στην ελευθερία του λόγου»

Το εθνικιστικό κόμμα AUR αντέδρασε έντονα στην ποινική δίωξη του αντιπροέδρου του, κάνοντας λόγο για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με την αντίθεση του Τανάσα στη μεταναστευτική πολιτική.

«Αν απλώς η αντίθεση στη μεταναστευτική πολιτική μπορεί να γίνει έγκλημα, τότε το πρόβλημα δεν είναι ο Νταν Τανάσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το AUR απορρίπτει την ερμηνεία των εισαγγελικών αρχών, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως ζήτημα προστασίας της πολιτικής έκφρασης.

Στο 40% το AUR στις δημοσκοπήσεις

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το AUR εμφανίζεται ενισχυμένο στο πολιτικό σκηνικό της Ρουμανίας.

Το κόμμα, το οποίο εκφράζει εθνικιστικές και αντιευρωπαϊκές θέσεις, συγκεντρώνει ποσοστά κοντά στο 40% στις δημοσκοπήσεις, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Μεταξύ άλλων, το AUR έχει ασκήσει κριτική στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και στις αμυντικές δαπάνες.

Η Ρουμανία χρειάζεται εργαζομένους από χώρες εκτός ΕΕ

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρουμανική οικονομία βασίζεται σε εργαζομένους από τρίτες χώρες για την κάλυψη ελλείψεων στην αγορά εργασίας.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, επιχειρήσεις στη Ρουμανία προσλαμβάνουν προσωπικό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και οι κατασκευές.

Η υπόθεση Τανάσα αναδεικνύει την ένταση γύρω από τη μετανάστευση και τα όρια της δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη ρουμανική Δικαιοσύνη να καλείται να εξετάσει εάν οι συγκεκριμένες δηλώσεις συνιστούν ποινικά κολάσιμη υποκίνηση διακρίσεων.