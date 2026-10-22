Στην επιτάχυνση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, που αναπτύσσουν από κοινού ο ΑΔΜΗΕ και η Terna, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Διαχειριστή και γενικός διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά την τοποθέτησή του στο 8ο Renewable & Storage Forum.

Όπως είπε, από τη συνεργασία των δύο Διαχειριστών έχει καταστεί σαφές ότι οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου προχωρούν με ταχύ ρυθμό, με στόχο την προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για τα καλωδιακά συστήματα και τους Σταθμούς Μετατροπής το καλοκαίρι του 2027.

Στις αρχές του επόμενου έτους θα εκκινήσουν οι έρευνες βυθού ενώ σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο που χαρακτήρισε ως «ένα από τα πολύ σημαντικά» σε σχέση με τις διεθνείς μας διασυνδέσεις. Σύμφωνα με τον κ. Μάργαρη, οι εξελίξεις αυτές τοποθετούν την έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης εντός του 2028.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που υπαγορεύονται από την τεχνολογία και την ενεργειακή μετάβαση στον τρόπο σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης του ηλεκτρικού συστήματος. Ο ΑΔΜΗΕ και άλλοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές εστιάζουν σε νέες, «έξυπνες» τεχνολογίες υλικών και λειτουργιών, που αυξάνουν τη χωρητικότητα των υφιστάμενων υποδομών, δεδομένων και των αδειοδοτικών και περιβαλλοντικών περιορισμών για την κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προσπαθούμε να βρούμε διεθνώς πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των γραμμών, ιδανικά χωρίς καν να αντικαταστήσουμε πυλώνες. Αυτού του είδους έργα αποτελούν την αιχμή για την ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς διεθνώς», σχολίασε. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης κρίσιμου εξοπλισμού σε όλη τη χώρα, ενόσω το δίκτυο παραμένει σε λειτουργία, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα αλλά και τη χωρητικότητα του δικτύου.

Αναφορικά με τα data centers, ο κ. Μάργαρης επεσήμανε ότι λόγω της ταχείας διείσδυσής τους, δεν έχουν ακόμη οριστεί πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις και οι περιορισμοί σύνδεσής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κανονισμοί αυτοί διαμορφώνονται τόσο στο εσωτερικό όσο και σε συνεργασία με τον ENTSO-E.

«Μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα των ευέλικτων φορτίων», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ο τρόπος σχεδιασμού των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει ριζικά σε σχέση με το παρελθόν, μεταβαίνοντας στο εξής από την εγγυημένη απορρόφηση σε ευέλικτες τεχνικές λύσεις ελέγχου παραγωγής και κατανάλωσης. Στη βάση αυτή, εκτίμησε ότι τα data centers στο μέλλον θα επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του συστήματος.