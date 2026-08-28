O κορυφαίος αγώνας όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ έγινε χθες βράδυ στη Ζυρίχη και πρωταγωνιστές ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις, οι οποίοι «πέταξαν» σε δυσθεώρητα ύψη.

Το καλύτερο άλμα της καριέρας του έκανε ο Μανόλο, καθώς πέρασε για πρώτη φορά τα 6,20 μ., και αμέσως μετά το σουηδικό φαινόμενο πέρασε τα 6,25 μ.

Σε ερώτηση για το αν ένιωσε πίεση στον χθεσινό αγώνα, ο Σουηδός απάντησε: «Εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20 μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα τα 6,25 μ. και πήρα τη νίκη στον κορυφαίο αγώνα που έχει γίνει ποτέ».

Σε σχέση με τον Μανόλο και το τι περιμένει στους επόμενους αγώνες απέναντί του, ο Ντουπλάντις απάντησε: «Περιμένω πως θα υπάρχουν πυροτεχνήματα και στους επόμενους αγώνες μας, όπως και τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι τρελός ο ανταγωνισμός μας. Πηδάει φοβερά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου και όπως βλέπω θα χρειάζεται να κάνω άλματα πάνω από 6,20 μ. για να νικάω πλέον. Αλλά φαίνεται πως αυτό είναι το επίπεδο πλέον και είναι πολύ διασκεδαστικό».

Το Top 5 του Καραλή