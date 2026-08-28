Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα στον κλιματισμό του Νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.

«Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.

Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:

“Καλημέρα κε Υπουργέ.. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το κλιματιστικό στο νοσοκομείο.. Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται απο τους προαναφερόμενους λόγους”.

Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας.