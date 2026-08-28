Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται από χθες στο Μονακό και σήμερα το μεσημέρι θα παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία που θα αναδείξει τους οκτώ αντιπάλους της ομάδας του στην League Phase.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν επαφές με στελέχη της UEFA και άλλων συλλόγων, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη και συζητήσεις μεταγραφικού χαρακτήρα, καθώς οι Πειραιώτες αναμένεται να κάνουν τουλάχιστον άλλες 2-3 προσθήκες.