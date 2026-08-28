O ΟΦΗ νίκησε 2-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη ρεβάνς για τα playoffs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης, όπου ήδη τον περιμένει ο Ολυμπιακός.
Οι Πειραιώτες θα μπουν στην κλήρωση από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι Κρητικοί θα είναι στο τέταρτο.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases του Europa και Conference League αναμένεται να ανακοινωθεί είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.
Οι πιθανοί αντίπαλοι ΟΦΗ, Ολυμπιακού στην League Phase
Pot1
- Λεβερκούζεν
- Μπενφίκα
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Λιόν
- Άλκμααρ
- Ολυμπιακός
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
Pot 2
- Φερεντσβάρος
- Βικτόρια Πλζεν
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- Σάλτσμπουργκ
- Σέλτικ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Άντερλεχτ
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Pot 3
- Στουρμ Γκρατς
- Λεχ Πόζναν
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Τσέλιε
- Γιαγκελόνια
- Ομόνοια
- Θέλτα
Pot 4
- Χοφενχάιμ
- Μπεσίκτας
- Τορεένσε
- Χάποελ Μπερ Σεβά
- Ναϊμέγκεν
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας
- Αραράτ