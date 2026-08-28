O ΟΦΗ νίκησε 2-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη ρεβάνς για τα playoffs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης, όπου ήδη τον περιμένει ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες θα μπουν στην κλήρωση από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι Κρητικοί θα είναι στο τέταρτο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases του Europa και Conference League αναμένεται να ανακοινωθεί είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.

Οι πιθανοί αντίπαλοι ΟΦΗ, Ολυμπιακού στην League Phase

Pot1

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

Pot 2

Φερεντσβάρος

Βικτόρια Πλζεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ



Pot 3

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Ομόνοια

Θέλτα

Pot 4