Η ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League έβγαλε τον κόσμο της ομάδας στους δρόμους και τον έστειλε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Καπνογόνα, συνθήματα και πανηγυρισμοί συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με τους οπαδούς του ΟΦΗ να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη επιτυχία.

Η νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία του συλλόγου.

Σήμερα, οι Κρητικοί θα μάθουν τους 8 αντιπάλους τους στη League Phase.