Με γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη ο ΟΦΗ νίκησε και εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με 2-0 αυτή τη φορά, σφραγίζοντας την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί ήταν σχεδόν σίγουροι για την πρόκριση μετά το 3-0 στο Παγκρήτιο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χρήστος Κόντης όμως ήθελε να δει την ομάδα του να παίζει με απόλυτη σοβαρότητα στη ρεβάνς και με στόχο τη νέα νίκη. Και ακριβώς αυτό έκανε.

Ο ΟΦΗ αμύνθηκε όπως έπρεπε στο πρώτο 20λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν και ευκαιρία στο 12′ με το τετ α τετ του Πίττα που νικήθηκε από τον Χριστογεώργο, ισορροπώντας στη συνέχεια την κατάσταση.

Οι κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 25′ με τον Νους τον οποίο πρόλαβε ο Λαπούκοφ, στο 36′ όμως ήρθε το γκολ: Εκτέλεση κόρνερ, ο Φούντας έκανε το σουτ, ο τερματοφύλακας απέκρουσε, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Νικολάου έδωσε στον Νους που έκανε το 0-1 από κοντά.

Τα πάντα, πλέον, σε ό,τι αφορά την υπόθεση-πρόκριση είχαν κριθεί, με την ΤΣΣΚΑ να προσπαθεί, για το γόητρο και τους βαθμούς, να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Οι Βούλγαροι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 61′ με το δυνατό σουτ του Εμπόνγκ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και τελικά στο 78′ ο Θεοδοσουλάκης, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, έγραψε το τελικό 0-2 μετά την ασίστ του Αποστολάκη, ο οποίος στο 81′ είχε δοκάρι με πλασέ εκτός περιοχής.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46΄ Σολέ), Ζορντάο (46΄ Σβαρτς), Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου (56΄ Παναγιότοφ), Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης (84΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (84΄ Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (77΄ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (71΄ Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77΄ Θεοδοσουλάκης).