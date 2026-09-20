Ο Αντρέ Λουίζ στον Ολυμπιακό δεν κατάφερε να δείξει όσα μπορούσε, στην Σπόρτινγκ Κάνσας ωστόσο έχει αρχίσει να δείχνει το ταλέντο του.

Η Σπόρτινγκ Κάνσας ηττήθηκε με 4-3 απέναντι στη Φιλαδέλφεια Γιούνιον για το MLS, ο Βραζιλιάνος ωστόσο πέτυχε δύο ωραία γκολ.

Ο Αντρέ Λουίς στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης πήρε την μπάλα δεξιά πίσω από την μεσαία γραμμή και μετά από απίστευτη ατομική ενέργεια έκανε το 1-0 για την ομάδα του, ενώ στο 10ο λεπτό πέτυχε το 2-0.

Δείτε τα γκολ

André Luiz, that is unreal. 🤯



A solo stunner to remember for @SportingKC! pic.twitter.com/uHzyIJs4bl — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026