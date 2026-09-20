Στις βόρειες όχθες της λίμνης Thun, στην ευρύτερη περιοχή της Βέρνης, ένα μονοπάτι μέσα από το δάσος οδηγεί σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φυσικά αξιοθέατα της Ελβετίας.

Οι St. Beatus Caves, λίγο έξω από το Sundlauenen και κοντά στο Interlaken, είναι ένα εκτεταμένο σύστημα ασβεστολιθικών σπηλαίων που μοιάζει να κρύβει έναν ολόκληρο υπόγειο κόσμο μέσα στο βουνό.

Η πρώτη εντύπωση έρχεται πριν ακόμη φτάσετε στην είσοδο. Το νερό βγαίνει ορμητικά από το εσωτερικό του βουνού σχηματίζοντας καταρράκτη, ενώ η διαδρομή προς τις σπηλιές περνά πάνω από μικρές γέφυρες και μέσα από πυκνή βλάστηση.

Στο εσωτερικό, οι επισκέπτες συναντούν μεγάλες αίθουσες, στενά περάσματα, υπόγειες χαράδρες και εντυπωσιακούς σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών εκατομμυρίων ετών.

Ο θρύλος του Αγίου Beatus

Είναι, όμως, η ιστορία που κάνει το συγκεκριμένο αξιοθέατο ακόμη πιο ξεχωριστό. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, τον 6ο αιώνα ο Άγιος Beatus εγκαταστάθηκε στις σπηλιές, αφού πρώτα αντιμετώπισε και έδιωξε έναν δράκο που έβγαζε φωτιές και κατοικούσε εκεί.

Η παράδοση, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα του Interlaken, αναφέρει ότι ο δράκος κατέληξε στη λίμνη Thun, αφήνοντας τον Beatus να χρησιμοποιήσει το σπήλαιο ως καταφύγιο και τόπο ασκητικής ζωής. Πρόκειται για θρύλο και όχι για ιστορικά επιβεβαιωμένο γεγονός, όμως έχει συνδεθεί τόσο στενά με την περιοχή ώστε ο ίδιος ο Beatenberg πήρε το όνομά του από τον άγιο.

Σήμερα, περίπου 14 χιλιόμετρα του συστήματος έχουν χαρτογραφηθεί, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο είναι επισκέψιμο.

Η διαδρομή διαρκεί περίπου μία ώρα και πραγματοποιείται σε οργανωμένα, φωτισμένα μονοπάτια. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό παραμένει στους 8-10°C, ακόμη και όταν έξω επικρατεί καλοκαιρινή ζέστη.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Cave Museum, όπου παρουσιάζονται πληροφορίες για τη γεωλογία, την εξερεύνηση των σπηλαίων και την ιστορία της περιοχής. Και όταν επιστρέψετε στο φως, η εικόνα αλλάζει ξανά: απέναντι απλώνεται η γαλάζια λίμνη Thun και πίσω της υψώνονται οι Άλπεις.

Ίσως γι’ αυτό οι St. Beatus Caves δεν είναι απλώς ένα ακόμη σπήλαιο. Είναι ένα σημείο όπου η φύση, το νερό, το βουνό και ένας αιώνιος θρύλος συναντώνται σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τοπία της Ελβετίας.