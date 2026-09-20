Η Εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των ανδρών είναι έτοιμη να γράψει ιστορία σήμερα στο Τορίνο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ) με στόχο μια θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Εθνική ολοκλήρωσε την πρώτη φάση με τρεις συνεχόμενες νίκες και την 3η θέση στον Α’ όμιλο της Μόντενα και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στη Φινλανδία και στη μεγάλη πρόκληση της πρόκρισης στην οκτάδα.

Ελλάδα και Φινλανδία γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς είχαν αναμετρηθεί δύο φορές στο Golden European League του 2025.

Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, στις 19 Ιουνίου 2025, η Εθνική είχε πετύχει μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Φινλανδών με 3-1 σετ στη Nokia της Φινλανδίας.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά λίγες εβδομάδες αργότερα, αυτή τη φορά στον ημιτελικό του Final Four στο Μπρνο. Εκεί η Φινλανδία επικράτησε με 3-0 σετ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου νίκησε την Τσεχία με 3-1 και κατέκτησε για πρώτη φορά το Golden European League.

Οι Φινλανδοί συνέχισαν στον ίδιο δρόμο και το 2026. Η ομάδα του Όλι Κουνάρι κατέκτησε και το φετινό European League, φτάνοντας στον δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο της στη διοργάνωση και ολοκληρώνοντας την πορεία της με το απόλυτο των δέκα νικών σε ισάριθμους αγώνες.

Στο Ευρωβόλεϊ 2026 η Φινλανδία είχε το πλεονέκτημα της έδρας στον Γ’ όμιλο, ο οποίος διεξήχθη στο Τάμπερε. Έφτασε μάλιστα στην τελευταία αγωνιστική έχοντας την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση, όμως η ήττα με 3-2 σετ από την Εσθονία στο φινάλε της φάσης των ομίλων την έφερε στη 2η θέση, πίσω από το Βέλγιο.

Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» για το νοκ άουτ παιχνίδι συνεχίστηκε στο γήπεδο της μπασκετικής ομάδας του Τορίνο με χαλάρωμα, λίγες ώρες πριν από το πρώτο σερβίς της μεγάλης αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Πολωνία – Λετονία 3-0

Γερμανία – Βουλγαρία 3-2

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Ουκρανία – Ρουμανία (16:00)

Ελλάδα – Φινλανδία (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ)

Γαλλία – Πορτογαλία (19:00)

Ιταλία – Δανία (22:05)

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Τσεχία (17:00)

Σλοβενία – Σερβία (22:00)