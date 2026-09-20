Η Μαρί Σαντάλ γιόρτασε τα 22α γενέθλια του γιου της Οδυσσέα Ντε Γκρες με μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη σύμπτωση: μητέρα και γιος έχουν γεννηθεί την ίδια ημέρα, στις 17 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες επέλεξε στιγμιότυπα από διαφορετικές περιόδους της ζωής του Οδυσσέα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία, αλλά και πιο πρόσφατες εικόνες στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μαρί Σαντάλ εξήγησε τη σύνδεση που έχει με τον γιο της, καθώς, όπως σημείωσε, δεν μοιράζονται μόνο την ίδια ημερομηνία γέννησης αλλά και στοιχεία που συνδέονται με την κινεζική αστρολογία.

«Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου, στο δίδυμο Παρθένο μου, που γεννήθηκε την ίδια μέρα με εμένα, στο Λονδίνο, όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 το μεσημέρι κι εγώ στη 1 τα ξημερώματα. Είμαι Πίθηκος και είσαι κι εσύ. Και μάλιστα Ξύλινος Πίθηκος (σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία)! Είσαι ο πιο γλυκός, χαλαρός, τρυφερός, κουλ και υπέροχος άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, Όντι!».

Η δεύτερη ανάρτηση της Μαρί Σαντάλ

Οι ευχές συνεχίστηκαν και στα Instagram Stories της. Εκεί, η Μαρί Σαντάλ αναδημοσίευσε την κοινή φωτογραφία του Οδυσσέα με τον Παύλο Ντε Γκρες και πρόσθεσε ένα ακόμη προσωπικό μήνυμα για τον γιο της.

«Χρόνια πολλά στο Παρθένο δίδυμό μου. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ. Δεμένοι για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Οδυσσέας – Κίμων Ντε Γκρες είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες.