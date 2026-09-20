Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης έκανε γνωστή την αποστολή της Εθνικής Ελπίδων, ενόψει των τριών τελευταίων αγώνων της «γαλανόλευκης» στα προκριματικά του U21 EURO 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί απέναντι στη Γεωργία (26/09, 18:00, Mikheil Meskhi Stadium), στη Λετονία (01/10, 18:00, Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς) και στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00, Mourneview Park).

Αναλυτικά οι κλήσεις του κ. Ταουσιάνη:

Τερματοφύλακες: Μοναστηρλής Δημήτριος, Τσομπανίδης Αλέξανδρος, Καλτσάς Βασίλειος.

Αμυντικοί: Καλογερόπουλος Αλέξιος, Αλεξίου Χρήστος, Κάτρης Γεώργιος, Κεραμίτσης Δημήτριος, Κωστούλας Κωνσταντίνος, Κουτσογούλας Αθανάσιος, Άλεν Νόα, Αποστολάκης Ιωάννης.

Μέσοι: Κοντούρης Σωτήριος, Αλμύρας Χρήστος, Μπακούλας Θεοφάνης, Καλοσκάμης Δημήτριος, Γκούμας Κωνσταντίνος, Μπρέγκου Αντριάνο, Χάμζα Έρικ.

Επιθετικοί: Κούτσιας Γεώργιος, Παπακανέλλος Αντώνιος, Μύθου Ανέστης, Θεοδοσουλάκης Ιωάννης, Πνευμονίδης Σταύρος, Χατσίδης Δημήτριος.

Η Εθνική Ελπίδων ισοβαθμεί στην κορυφή του 9ου προκριματικού ομίλου με την Γερμανία, όμως μειονεκτεί στην ισοβαθμία μαζί της.

Στην προκριματική διαδικασία, οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην έκτη θέση) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανωτές η Αλβανία και η Σερβία.

Αντίθετα, στα play offs συμμετέχουν οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι που θα αγωνιστούν, για να καθοριστούν μέσω εντός και εκτός έδρας αγώνων μπαράζ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση.