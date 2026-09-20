Ένα σκοτεινό μυστήριο, μια γυναίκα που δεν θυμάται τίποτα και μια έρευνα που οδηγεί σε όλο και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Αυτή είναι η αφετηρία της ταινίας «Η Σημαδεμένη» (The Marked Woman/ La desconocida), του ισπανικού θρίλερ του Netflix που συνδυάζει αστυνομικό μυστήριο, εγκληματική δράση και το στοιχείο της απώλειας μνήμης.

Μια γυναίκα χωρίς ταυτότητα

Η ιστορία ξεκινά όταν μια νεαρή γυναίκα εντοπίζεται δεμένη και φιμωμένη μέσα σε ένα εμπορικό κοντέινερ στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Είναι ζωντανή, όμως δεν μπορεί να θυμηθεί ποια είναι ούτε πώς βρέθηκε εκεί. Επιπλέον, τα σημάδια στο σώμα της μαρτυρούν ότι έχει υποστεί βασανισμό.

Την υπόθεση αναλαμβάνει η ντετέκτιβ Anna Ripoll, την οποία υποδύεται η Candela Pena. Η αστυνομικός επιστρέφει στην υπηρεσία έπειτα από μια προσωπική τραγωδία και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπόθεση που γίνεται γρήγορα αγώνας δρόμου.

Μαζί με τον αστυνομικό Quique Zárate, τον οποίο υποδύεται ο Pol Lopez, προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα της άγνωστης γυναίκας και κυρίως ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση εναντίον της.

Ένα μυστήριο που κρύβει πολλά περισσότερα

Η «Σημαδεμένη» βασίζεται στο μυθιστόρημα «La desconocida», των Rosa Montero και Olivier Truc, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Gabe Ibanez και το σενάριο η Lara Sendim. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Ana Rujas, Manolo Solo και Kira Miró.

Καθώς η έρευνα προχωρά, η προσπάθεια να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας ανοίγει την πόρτα σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Τα κενά στη μνήμη της δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα, καθώς οι αστυνομικοί πρέπει παράλληλα να καταλάβουν ποιος θέλει να την εντοπίσει και να την εξοντώσει.

Η ταινία κινείται έτσι ανάμεσα στην αγωνία, την αστυνομική έρευνα και τα μυστικά του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας την αμνησία ως βασικό μηχανισμό για να κρατήσει το μυστήριο ζωντανό μέχρι την αποκάλυψη.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix