Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται η 5η αγωνιστική της Super League. Στην Λιβαδειά ο τοπικός Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, στον Βόλο η ομώνυμη ομάδα την ΑΕΚ, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Αστέρα, η Καλαμάτα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και ο Παναιτωλικός με τον ΠΑΟΚ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17:00 NOVASPORTS 2

Με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην Λιβαδειά με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ξανά στη διάθεσή του τους Ρόκα, Σιπιόνι και Φορτούνη, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Μάριους Μουαντιλματζί. Από την άλλη ο Λεβαδειακός έχει μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα και θέλει να κάνει σήμερα την υπέρβαση που θα του δώσει ώθηση για την συνέχεια.

ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ

18:00 COSMOTE SPORT 1

Ο Βόλος δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς έχει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, είναι εξαιρετική στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά θέλει να βελτιώσει την εικόνα της μακριά από την έδρα της, έχοντας μόλις μία νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προέρχεται από το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσερραϊκού στο Κύπελλο. Εκτός για την Ένωση είναι ο τραυματίας Βάργκα.

ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

19:00 COSMOTE SPORT 2

Ο ΟΦΗ προέρχεται από την μεγάλη νίκη επί της Χόφενχαϊμ για το Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να δείξει και απέναντι στον Αστέρα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα μετά και τη νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού. Από την άλλη οι Αρκάδες έχουν μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα και θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Οι «πράσινοι» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και θέλουν να κάνουν το πέντε στα πέντε. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στον τραυματία Βισέντε Ταμπόρδα. Από την πλευρά της η Καλαμάτα, έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, με 3-1 επί του Βόλου και θέλει να συνεχίσει και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Ο Παναιτωλικός θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ενώ ο ΠΑΟΚ αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του μετά τις νίκες επί του Άρη στο πρωτάθλημα και του Ατρομήτου στο Κύπελλο. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για τις δύο ομάδες.