Μια οικογένεια δεμένη με δεσμούς αίματος, αγάπης και σιωπής.

Δύο άντρες που μεγάλωσαν σαν αδέλφια και μία γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συναισθηματικής σύγκρουσης.

Πίσω από τις φαινομενικά ήρεμες ζωές τους κρύβονται μυστικά και αλήθειες, που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλυφθούν. Έρωτας, προδοσία και οικογενειακά μυστικά ρίχνουν βαριά τη σκιά τους και συνθέτουν μια ιστορία, που μόλις αρχίζει.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο:

Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται. Ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Όλα ξεκινούν στην Κρήτη στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει σωτηρία στην αγκαλιά του Παυλή. Από εκείνη τη νύχτα θα γεννηθεί μια οικογένεια, αλλά και μια αλήθεια που θα μείνει κρυφή για χρόνια. Σήμερα, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια, ο Σήφης και ο Μανούσος, βαδίζουν χωρίς να το ξέρουν προς τη σύγκρουση που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Ανάμεσά τους θα βρεθεί ξαφνικά η Μαρκέλλα, μια γυναίκα που θα ανατρέψει ισορροπίες, θα ξυπνήσει πάθη και θα ανοίξει πληγές.

Η Μαρκέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στο χωριό, όμως η απόσταση από τον Μιχάλη αρχίζει να τη γεμίζει αμφιβολίες. Εκείνος δείχνει απορροφημένος από τη δουλειά του, αλλά η αλήθεια που κρύβει μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο, όταν ανακαλύπτει την απιστία της Ντίνας. Ένας βίαιος καβγάς που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στη Δέσπω και τον Παυλή. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα του για τη Μαρκέλλα, ένα απρόσμενο περιστατικό στον δρόμο, φέρνει τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο αντιμέτωπους για πρώτη φορά. Είναι η στιγμή που θα σημαδέψει τη ζωή τους.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 2027

#Poukamisa