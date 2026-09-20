Στην δράση επιστρέφει η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μπαίνει στην μάχη της League A του Nations League, με στόχο να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.

Η «γαλανόλευκη» στα πρώτα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια της θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία (24/09) και τη Γερμανία (27/09) και στην συνέχεια θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10).

Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός Ιβάν Γιονβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η οποία έχει αλλαγές σε σχέση με τους αγώνες του περασμένου Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Τάσος Μπακασέτας, Λάζαρος Ρότα, Παντελής Χατζηδιάκος, Σωτήρης Κοντούρης και οι τραυματίες Δημήτρης Γιαννούλης και Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Αντίθετα στην αποστολή επέστρεψαν οι Μανώλης Σάλιακας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Φώτης Ιωαννίδης και Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη και Κωστούλας.

Οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν αύριο Δευτέρα (21/09) και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ενώ την Τετάρτη (23/09) το μεσημέρι η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βελιγράδι.