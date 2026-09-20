Η οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών μπαίνει στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, την ώρα που οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι έρευνες επεκτείνονται στην περιουσία τους, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον εξοπλισμό των ιατρείων τους. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται είναι ένα ρολόι αξίας 200.000 ευρώ που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο γιατρός. Οι ελεγκτές καλούνται να εξακριβώσουν πώς αποκτήθηκε, αν η αγορά του καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του ή αν είχε καταχωριστεί ως δώρο.

Η έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν περιορίζεται στην επαγγελματική δραστηριότητα του ζευγαριού ως γιατρών. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επιχειρηματικές τους κινήσεις, καθώς εξετάζεται η προέλευση των χρημάτων που χρηματοδότησαν την περιουσία τους και το ενδεχόμενο παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να έχει στη διάθεσή του κρίσιμα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των δύο κατηγορουμένων, τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί.

Ακίνητα, αυτοκίνητα, ιατρεία και ακριβός εξοπλισμός

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τα ακίνητα των δύο γιατρών, μεταξύ των οποίων ένα ακίνητο που εκμισθώνεται στο Ψυχικό και ένα ακόμη στην Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, εξετάζονται τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρεία, οι τσάντες, οι πίνακες και τα μηχανήματα που είχαν προμηθευτεί για την πραγματοποίηση θεραπειών σε ασθενείς.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα σεμινάρια που διοργάνωνε ο γιατρός. Σε βίντεο που παρουσιάστηκε το Σάββατο, φέρεται να καταγράφεται η εκπαίδευση συναδέλφου του από τις Φιλιππίνες σε διαδικασία ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ εξετάζεται και ο τιμοκατάλογος του ιατρείου.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας, η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου έχει αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος των δύο γιατρών.

Η γυναίκα που φέρεται να κανόνισε το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή

Παράλληλα με την οικονομική έρευνα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις επαφές που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και να έκλεισε το ραντεβού του μαζί του.

Η γυναίκα ενδέχεται να κληθεί ενώπιον του ανακριτή, ώστε να εξηγήσει πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συνάντηση και για ποιον λόγο ανέλαβε να την κανονίσει.

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να προσκομίσει αναλυτικό ημερολόγιο με τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, καθώς και τις δύο επικοινωνίες που είχε με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή. Στα στοιχεία που αναμένεται να παρουσιάσει περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Οι καταθέσεις για το ΕΚΑΒ και τα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή εξακολουθεί να επικεντρώνεται και σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, την ημέρα που υπέστη ανακοπή.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρονται να αποδίδουν ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή του ασθενούς. Οι διασώστες, από την πλευρά τους, έχουν δώσει διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα, σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Όπως αναφέρεται σε αυτές, οι διασώστες αμφισβητούν όσα τους μεταφέρθηκαν για τον χρόνο της ανακοπής και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί της άφιξής τους. Έχουν επίσης περιγράψει στοιχεία που, κατά τις μαρτυρίες τους, δεν τους είχαν γνωστοποιηθεί.

Στο ανακριτικό έργο περιλαμβάνονται ακόμη οι χειρισμοί που έγιναν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, οι αντιφάσεις που εξετάζονται στις καταθέσεις, αλλά και καταγγελίες σχετικά με πιθανή διαγραφή ή απόκρυψη δεδομένων.