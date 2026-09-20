Η επαγγελματική εκπαίδευση διεκδικεί πλέον έναν πιο ουσιαστικό και σύγχρονο ρόλο στην αγορά εργασίας, αποτελώντας μια ποιοτική και στοχευμένη επιλογή για τους νέους και προσφέροντας δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Όπως έχει επισημάνει σε δημόσιες τοποθετήσεις της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, βασική αποστολή του υπουργείου είναι να δημιουργεί νέες ευκαιρίες, να φέρνει πιο κοντά την προσφορά και τη ζήτηση και να τονώνει συνεχώς την απασχόληση.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Κεραμέως δηλώνει:

«Ενισχύουμε την αγορά εργασίας με στοχευμένες πρωτοβουλίες. Καταγράφουμε τις ανάγκες σε ειδικότητες και εφοδιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς λειτουργούν μέσα σε επιχειρήσεις, εκπαιδεύοντας τους ενδιαφερόμενους, για να καλύψουν στοχευμένες θέσεις εργασίας.

Πρόσφατα, μάλιστα, ιδρύθηκαν τέσσερα νέα παραρτήματα Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ στο Κρυονέρι Αττικής, στο Στρατώνι Χαλκιδικής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στο Καρπενήσι, με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με τις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στηρίζουμε τους ανέργους, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενισχύουμε τους εργαζόμενους με νέες δεξιότητες, συνδράμουμε τις επιχειρήσεις στην ανεύρεση εργατικού δυναμικού. Δημιουργούμε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας και μια ισχυρή οικονομία με πρόγραμμα και συνέπεια».

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η άμεση καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων και η προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη στενότερη συνεργασία του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, που επικοινωνούν τις ανάγκες τους για συγκεκριμένες ειδικότητες. Πρόκειται για μια ουσιαστική σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την οποία οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταφέρονται στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η ανταπόκριση του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ είναι άμεση, με τις συγκεκριμένες ειδικότητες να εντάσσονται στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής και της ευρύτερης παραγωγικής δραστηριότητας.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην επαγγελματική εκπαίδευση: οι ανάγκες της αγοράς καταγράφονται, ενσωματώνονται στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους νέους.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε ειδικότητες αιχμής, αποτελεί σημαντική πρόκληση για την οικονομία, η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΔΥΠΑ έχει αναπροσαρμόσει και εκσυγχρονίσει τα προγράμματα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, δίνοντας έμφαση σε ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.

Η στόχευση αυτή δεν περιορίζεται στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, αλλά επεκτείνεται και στη μαθητεία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία, αποκτώντας δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής αντανακλώνται και στην πορεία των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς τα ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης καταγράφονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η μαθητεία λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα προς την απασχόληση, με σπουδαστές να παραμένουν στις επιχειρήσεις όπου πραγματοποίησαν τη μαθητεία τους και να συνεχίζουν εκεί την επαγγελματική τους διαδρομή.

Έτσι, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε έναν ουσιαστικό δίαυλο μετάβασης των νέων στην εργασία.

Μέσα από τη συνεργασία της πολιτείας με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, η εκπαίδευση προσανατολίζεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και στις δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τέσσερα νέα Παραρτήματα

Η μετάβαση από τη μαθητεία στην απασχόληση βρίσκεται στον πυρήνα της επέκτασης του δικτύου των Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, από το σχολικό έτος 2026-2027, η ΔΥΠΑ δημιουργεί τέσσερα νέα Παραρτήματα σε Κρυονέρι Αττικής, Στρατώνι Χαλκιδικής, Σίνδο Θεσσαλονίκης και Καρπενήσι.

Η λειτουργία των νέων Παραρτημάτων βασίζεται στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, την «Ελληνικός Χρυσός», τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα παραρτήματα είναι τα εξής:

Κρυονέρι Αττικής – Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών. Σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ως Παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Υμηττού. Στρατώνι Χαλκιδικής – Χειριστής Μηχανημάτων Έργου. Σε συνεργασία με την «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού – Hellas Gold», η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ως Παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λακκιάς. Σίνδος Θεσσαλονίκης – Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ως Παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λακκιάς. Καρπενήσι – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Λαμίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία διαρκεί δύο έτη και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Τα οφέλη

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το δυϊκό σύστημα μαθητείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη Σχολή με αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ αποτελούν έναν από τους πιο άμεσους δρόμους για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Η επιλογή των ειδικοτήτων γίνεται με βασικά κριτήρια τις εκπεφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης.

Για τον σκοπό αυτό, η ΔΥΠΑ εντοπίζει τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και, μέσω μνημονίων συνεργασίας, συμπράττει με επιχειρηματικούς ομίλους, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών που συμβάλλει ουσιαστικά στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων

Κεντρικός άξονας των συνεργασιών είναι η αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, ιδίως σε τεχνικά επαγγέλματα όπου παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης δεξιοτήτων που συνδέει την εκπαίδευση με την πραγματική επαγγελματική εμπειρία.

Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων μαθητείας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων, με έμφαση σε ειδικότητες αιχμής, καθώς και την προσφορά θέσεων μαθητείας και απασχόλησης σε μαθητές και αποφοίτους, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, για τους νέους, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των επιχειρήσεων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη δυνατότητα μαθητείας σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα.

Επίσης, ενισχύεται η απασχολησιμότητα των νέων μέσω πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργότερα στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει, επομένως, ευρύτερη αναπτυξιακή διάσταση. Συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και, ταυτόχρονα, στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής μέσω αύξησης της απασχόλησης.

Ειδικότητες αιχμής

Για το σχολικό έτος 2026-2027, λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες συνδεδεμένες με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ψηφιακές τεχνολογίες: Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου.

Βιομηχανία και προηγμένη παραγωγή: Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.

Ενέργεια και τεχνικές εγκαταστάσεις: Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων, Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων.

Μεταφορές – αυτοκίνητο, αεροσκάφη, πλοία, σιδηρόδρομοι: Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτης Αμαξοστοιχιών και Ηλεκτροκίνητου Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρόμων, Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Υγεία, φροντίδα και υπηρεσίες υψηλής ζήτησης: Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Κομμωτικής Τέχνης, Αισθητικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής.