Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν μεταξύ άλλων οι Ευστάθιος, Στάθης, Ευσταθία, Σταθούλα, Θεοπίστη, Πίστη και Θεόπιστος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κυρίως τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου και της οικογένειάς του, Θεοπίστης, Αγαπίου και Θεοπίστου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευστάθιος

Στάθης

Σταθάς

Σταθάκος

Ευσταθία

Σταθούλα

Σταθία

Ευσταθούλα

Θεοπίστη

Πίστη

Θεόπιστος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ίωνας

Ιωνάς

Ίων

Ιωνία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας του, της συζύγου του Θεοπίστης και των παιδιών τους Αγαπίου και Θεοπίστου, Αγίου Ιλαρίωνα του Νέου του Οσιομάρτυρα από την Κρήτη, Αγίων Υπατίου του Επισκόπου και Ανδρέα του Πρεσβυτέρου των Ομολογητών, Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης και Μαξίμου του Ομολογητή, των Ομολογητών Ευπρεπίου, των δύο Αναστασίων και Θεοδώρου, Αγίων Αρτεμιδώρου και Θαλού, Οσίου Μελετίου Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ιωάννη του Αιγυπτίου και των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Οσίου Ιωάννη του Ξένου εκ Σίβα Πυργιωτίσσης και Αγίου Ευσταθίου του Κατάφλωρου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τιμώνται επίσης η Σύναξη της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσηνία και η Σύναξη των εκ Θεσσαλιώτιδος Αγίων.

Άγιος Ευστάθιος: Ο Ρωμαίος αξιωματικός που, σύμφωνα με την παράδοση, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό

Κεντρικό πρόσωπο στο εορτολόγιο της 20ής Σεπτεμβρίου είναι ο Άγιος Ευστάθιος ο Μεγαλομάρτυρας, ο οποίος τιμάται μαζί με τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα παιδιά τους, Αγάπιο και Θεόπιστο.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ευστάθιος ήταν διακεκριμένος Ρωμαίος αξιωματικός και πριν από τη βάπτισή του ονομαζόταν Πλακίδας. Η παράδοση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια κυνηγιού είδε ανάμεσα στα κέρατα ενός ελαφιού την εικόνα του Σταυρού και άκουσε φωνή που τον καλούσε να ασπαστεί τη χριστιανική πίστη.

Ο Πλακίδας βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Ευστάθιος, ενώ η σύζυγός του Τατιανή ονομάστηκε Θεοπίστη. Μαζί τους βαπτίστηκαν και τα δύο παιδιά τους, Αγάπιος και Θεόπιστος. Η ιστορία της οικογένειας συνδέθηκε στη χριστιανική παράδοση με μια σειρά δοκιμασιών και διωγμών.

Κατά την εκκλησιαστική διήγηση, ο Ευστάθιος έχασε το στρατιωτικό του αξίωμα και απομακρύνθηκε από την οικογένειά του. Αργότερα, λόγω των στρατιωτικών του ικανοτήτων, κλήθηκε και πάλι να υπηρετήσει και φέρεται να επανενώθηκε με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Η παράδοση τοποθετεί το μαρτύριο της οικογένειας στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού. Όταν ο Ευστάθιος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειδωλολατρικές θυσίες, ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια εξαιτίας της πίστης τους.

Κατά την ίδια παράδοση, ο Ευστάθιος, η Θεοπίστη, ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος οδηγήθηκαν τελικά στον θάνατο μέσα σε πυρακτωμένο χάλκινο ομοίωμα βοδιού. Οι σχετικές αφηγήσεις ανήκουν στην εκκλησιαστική παράδοση και δεν είναι όλες οι λεπτομέρειές τους ιστορικά επαληθεύσιμες.

Η μνήμη του Αγίου Ευσταθίου και της οικογένειάς του τιμάται στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με την υπομονή απέναντι στις δοκιμασίες και την προσήλωση στην πίστη.

«Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς».

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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