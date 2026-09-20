Η εμμηνόπαυση δεν αφορά μόνο τις εξάψεις, τον ύπνο, τα οστά ή τις αλλαγές στο σώμα. Για πολλές γυναίκες, συνοδεύεται και από κάτι λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου ενοχλητικό: εκείνο το «πού έβαλα τα κλειδιά;», τη δυσκολία συγκέντρωσης, την αίσθηση ότι η σκέψη δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα.

Το γνωστό brain fog της εμμηνόπαυσης δεν σημαίνει άνοια. Η μετάβαση, όμως, προς και μετά την εμμηνόπαυση αποτελεί μια περίοδο σημαντικών βιολογικών αλλαγών και η επιστήμη εξετάζει όλο και περισσότερο τι μπορεί να προστατεύσει τη γνωστική υγεία των γυναικών όσο μεγαλώνουν.

Μια νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει ένα εντυπωσιακά απλό «εργαλείο» στη συζήτηση: αερόβια άσκηση.

Όχι κάποιο πειραματικό φάρμακο. Όχι μια εξωτική παρέμβαση. Αλλά δραστηριότητες τόσο προσιτές όσο το γρήγορο περπάτημα, το ποδήλατο ή ο χορός. Και το ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες τα οφέλη σε συγκεκριμένες λειτουργίες της σκέψης άρχισαν να διακρίνονται ήδη στους τρεις μήνες.

Τέσσερις φορές την εβδομάδα – και κάτι άρχισε να αλλάζει

Η νέα έρευνα δημοσιεύθηκε online την 1η Αυγούστου 2026 στο Journal of Alzheimer’s Disease και εξέτασε εάν η εμμηνοπαυσιακή κατάσταση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στην άσκηση. Πρόκειται για post-hoc ανάλυση τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής και όχι για μια μεγάλη, ειδικά σχεδιασμένη μελέτη πρόληψης της άνοιας, μια σημαντική διάκριση για να μη διαβάσουμε περισσότερα από όσα πραγματικά αποδεικνύουν τα δεδομένα.

Συμμετείχαν 93 γνωστικά υγιείς γυναίκες ηλικίας 20 έως 67 ετών, από τις οποίες το 43% βρισκόταν μετά την εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες είχαν κάτω του μέσου όρου καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση και δεν ασκούνταν συστηματικά. Χωρίστηκαν σε πρόγραμμα αερόβιας άσκησης ή σε πρόγραμμα διατάσεων και τόνωσης, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα επί έξι μήνες. Τελικά, 76 γυναίκες ολοκλήρωσαν την παρέμβαση.

Το εύρημα που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών αφορούσε τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έκαναν αερόβια άσκηση: εμφάνισαν μεγαλύτερη βελτίωση στις εκτελεστικές λειτουργίες σε σύγκριση με την ομάδα διατάσεων/τόνωσης και τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η διαφορά ήταν ήδη ορατή στους τρεις μήνες και παρέμενε στους έξι. Οι αναλύσεις έλαβαν υπόψη την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την αρχική γνωστική επίδοση.

Τι σημαίνει «εκτελεστική λειτουργία» και γιατί τη χρειαζόμαστε κάθε μέρα.

Ο όρος ακούγεται τεχνικός, στην πραγματικότητα όμως περιγράφει λειτουργίες που χρησιμοποιούμε από τη στιγμή που ξυπνάμε.

Είναι η ικανότητα να οργανώνουμε μια σειρά ενεργειών, να συγκρατούμε προσωρινά πληροφορίες, να αλλάζουμε στρατηγική όταν κάτι δεν λειτουργεί, να ελέγχουμε μια παρορμητική αντίδραση και να παίρνουμε αποφάσεις. Με απλά λόγια, είναι ένα μέρος του «management» του εγκεφάλου.

Από το να οργανώσεις μια δύσκολη ημέρα στη δουλειά μέχρι να θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις ενώ σε διακόπτουν συνεχώς, αυτές οι λειτουργίες είναι κρίσιμες για την αυτονομία και την καθημερινότητα.

Και σε αυτές ακριβώς εντοπίστηκε το ισχυρότερο όφελος της αερόβιας άσκησης στις μετεμμηνοπαυσιακές συμμετέχουσες.

Γιατί η εμμηνόπαυση ενδιαφέρει πλέον και τη νευροεπιστήμη

Η εμμηνόπαυση συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία συμβαίνουν σημαντικές ορμονικές και μεταβολικές αλλαγές. Η πτώση των οιστρογόνων έχει οδηγήσει τους ερευνητές να εξετάζουν τη σχέση της με τη λειτουργία του εγκεφάλου, χωρίς όμως να μπορούμε να αποδώσουμε τις γνωστικές αλλαγές αποκλειστικά σε έναν ορμονικό μηχανισμό.

Υπάρχει, άλλωστε, ένα βασικό επιστημονικό πρόβλημα: εμμηνόπαυση και ηλικία προχωρούν μαζί. Είναι δύσκολο να απομονωθεί απολύτως τι οφείλεται στη μία και τι στην άλλη.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές έκαναν στατιστική προσαρμογή για την ηλικία και παρ’ όλα αυτά παρέμεινε η αλληλεπίδραση με την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση. Αυτό κάνει το εύρημα ενδιαφέρον, αλλά δεν λύνει οριστικά το ερώτημα. Οι ίδιοι οι συγγραφείς μιλούν για νέα στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Οι γυναίκες και το Αλτσχάιμερ: Μια σημαντική διευκρίνιση

Συχνά αναφέρεται ότι «τα δύο τρίτα των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ είναι γυναίκες». Το στοιχείο είναι πραγματικό, αλλά χρειάζεται γεωγραφικό προσδιορισμό: αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σχεδόν τα δύο τρίτα των ανθρώπων που ζουν με Αλτσχάιμερ είναι γυναίκες, σύμφωνα με την Alzheimer’s Association.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμμηνόπαυση «προκαλεί» Αλτσχάιμερ. Ούτε γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό η μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών, οι βιολογικές διαφορές, γενετικοί παράγοντες και διαφορετικές εμπειρίες στη διάρκεια της ζωής εξηγούν τη διαφορά. Η ίδια η Alzheimer’s Association τονίζει ότι η έρευνα συνεχίζεται για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Ακριβώς γι’ αυτό η περίοδος της εμμηνόπαυσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: όχι ως «προάγγελος» άνοιας, αλλά ως ένα πιθανό παράθυρο πρόληψης, κατά το οποίο παράγοντες που μπορούμε να αλλάξουμε (άσκηση, καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, ύπνος, κάπνισμα, κοινωνική και νοητική δραστηριότητα) αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Τι μπορεί να κάνει η αερόβια άσκηση στον εγκέφαλο

Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί αποκομμένος από το υπόλοιπο σώμα. Ό,τι προστατεύει τα αγγεία, τον μεταβολισμό και την καρδιά μπορεί να έχει σημασία και για εκείνον.

Ο Dung Trinh, MD, γιατρός στο MemorialCare Medical Group και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Healthy Brain Clinic, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, εξήγησε ότι η άσκηση μπορεί να βοηθά βελτιώνοντας την καρδιοαναπνευστική κατάσταση, περιορίζοντας αγγειακούς παράγοντες κινδύνου και υποστηρίζοντας την πλαστικότητα του εγκεφάλου.

Και αυτό έχει βιολογική λογική. Η συστηματική αερόβια δραστηριότητα μπορεί να βελτιώνει παραμέτρους όπως η αρτηριακή πίεση, ο μεταβολισμός της γλυκόζης και το λιπιδαιμικό προφίλ, ενώ η έρευνα εξετάζει παράλληλα τις επιδράσεις της στην εγκεφαλική αιμάτωση, τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και μηχανισμούς που σχετίζονται με τη συναπτική πλαστικότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει συνολικά ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα δεν ωφελεί μόνο την καρδιά και το σώμα, αλλά συνδέεται και με καλύτερη σκέψη, μάθηση και ψυχική ευεξία.

Διατάσεις ή αερόβια; Δεν κάνουν την ίδια δουλειά

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάσεις ή οι ασκήσεις κινητικότητας δεν έχουν αξία. Η Kecia Gaither, MD, μαιευτήρας-γυναικολόγος και ειδικός εμβρυομητρικής ιατρικής, η οποία επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη, επισημαίνει ότι οι διατάσεις και η κινητικότητα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην ευλυγισία, το εύρος κίνησης, την ισορροπία και τη μείωση του στρες.

Η διαφορά είναι ότι η αερόβια άσκηση προσφέρει πιο παρατεταμένο καρδιοαναπνευστικό και μεταβολικό ερέθισμα. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για «ποια άσκηση είναι καλύτερη». Πρόκειται για διαφορετικά εργαλεία με διαφορετικά οφέλη.

Τι σημαίνει στην πράξη «μέτρια αερόβια άσκηση»

Δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει μαραθωνοδρόμος. Μέτρια ένταση είναι, πρακτικά, εκείνο το επίπεδο προσπάθειας στο οποίο η αναπνοή και οι σφυγμοί αυξάνονται, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να μιλήσετε, όχι όμως να τραγουδήσετε άνετα.

Γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο, χορός, αερόμπικ στο νερό, δραστήρια κηπουρική και αρκετές μορφές αθλητικής δραστηριότητας μπορούν να μπουν σε αυτή την κατηγορία, ανάλογα με την ένταση.

Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Οι γυναίκες της μελέτης με τα μεγαλύτερα γνωστικά οφέλη έφταναν τα 45 λεπτά αερόβιας άσκησης τέσσερις φορές την εβδομάδα, περίπου 180 λεπτά εβδομαδιαίως. Αυτό βρίσκεται μέσα στο εύρος των γενικών συστάσεων του ΠΟΥ για τους ενήλικες: 150–300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, μαζί με μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα 180 λεπτά αποτελούν κάποια νέα “δόση” για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ. Είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.

Όχι, η άσκηση δεν είναι «εμβόλιο» κατά της άνοιας

Εδώ χρειάζεται να τραβήξουμε μια καθαρή γραμμή ανάμεσα στο ελπιδοφόρο και στο αποδεδειγμένο.

Η νέα έρευνα δεν έδειξε ότι η αερόβια άσκηση προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ. Δεν μελέτησε ως τελικό αποτέλεσμα ποια γυναίκα θα εμφανίσει άνοια χρόνια αργότερα. Μελέτησε συγκεκριμένες γνωστικές επιδόσεις σε σχετικά μικρό αριθμό γνωστικά υγιών γυναικών και για έξι μήνες.

Όπως σχολίασε ο Trinh, πρόκειται για μια δευτερογενή ανάλυση σχετικά μικρής μελέτης και επομένως αποτελεί περισσότερο σημαντική ένδειξη που χρειάζεται επιβεβαίωση παρά οριστική απόδειξη.

Το επόμενο βήμα θα ήταν μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, με καλύτερο διαχωρισμό περιεμμηνόπαυσης και μετεμμηνόπαυσης και, ιδανικά, με βιοδείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπως το αμυλοειδές και η πρωτεΐνη tau.

Μόνο τότε θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν η βελτίωση που βλέπουμε σήμερα σε ένα τεστ εκτελεστικής λειτουργίας μεταφράζεται πράγματι σε μικρότερο κίνδυνο άνοιας πολλά χρόνια αργότερα.

Το σημαντικό μήνυμα είναι ίσως πιο απλό

Η νέα μελέτη δεν μας δίνει ένα «φάρμακο» για τη γήρανση του εγκεφάλου. Δίνει, όμως, ακόμη έναν λόγο να αντιμετωπίζουμε την άσκηση διαφορετικά. Όχι μόνο σαν τρόπο να χάσουμε βάρος. Όχι μόνο σαν προστασία για την καρδιά, τα οστά ή το σάκχαρο.

Αλλά και σαν επένδυση στον εγκέφαλο που θα θέλουμε να έχουμε σε 10, 20 ή 30 χρόνια.

Και ίσως αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στην εμμηνόπαυση. Γιατί σε μια περίοδο κατά την οποία το γυναικείο σώμα αλλάζει, η επιστήμη αρχίζει να μας δείχνει ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ενεργά γι’ αυτό: Να κινηθούμε.

Όχι επειδή 45 λεπτά περπάτημα τέσσερις φορές την εβδομάδα υπόσχονται ότι δεν θα εμφανίσουμε ποτέ άνοια (δεν το γνωρίζουμε αυτό).

Αλλά επειδή τα δεδομένα που έχουμε σήμερα λένε κάτι πολύ πιο σοβαρό και επιστημονικά έντιμο: η κίνηση δεν γυμνάζει μόνο το σώμα. Ο εγκέφαλος φαίνεται να συμμετέχει στην προπόνηση.