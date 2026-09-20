Οι εκτός έδρας αγώνες των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στη Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (20/9).
Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Καλαμάτα, οι «ερυθρόλευκοι» τον Λεβαδειακό, οι «κιτρινόμαυροι» τον Βόλο και οι «ασπρόμαυροι» τον Παναιτωλικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports Extra 1 Γερμανία – Κροατία Davis Cup
13:00 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup
13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie
13:30 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A
14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 4η μέρα, Σάρεϊ
14:00 Magenta Sport 7 Γουλβς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
14:00 Magenta Sport 3 Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2
14:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – Πανσερραϊκός Greek Superbet League 2
15:00 Novasports Extra 1 Γερμανία – Κροατία Davis Cup
15:00 Magenta Sport 4 League Χετάφε – Μάλαγα LaLiga
15:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup
15:30 Novasports 4HD Άλκμααρ – Τέλσταρ Eredivisie
15:30 Novasports 1HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League
16:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League
16:00 Novasports 5HD Λιντς – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Magenta Sport 1 Φροζινόνε – Κόμο Serie A
16:00 Magenta Sport 2 Πάρμα – Τζένοα Serie A
16:20 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας
16:30 Novasports Start Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga
17:00 Novasports Extra 1 Γερμανία – Κροατία Davis Cup
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φινλανδία – Ελλάδα CEV EuroVolley
17:15 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga
17:30 Magenta Sport 3 Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal
18:00 Magenta Sport 1 League Βόλος Elabet – ΑΕΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Σάλκε – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
19:00 Magenta Sport 2 League ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League
19:00 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A
19:30 Novasports Prime Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Magenta Sport 4 League Βιγιαρεάλ – Λεβάντε LaLiga
19:30 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μπέτις LaLiga
20:00 Magenta Sport 4 ACB Supercopa Endesa Τελικός
20:00 Magenta Sport 2 Σάντα Κλάρα – Μπράγκα Liga Portugal
20:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Super League
21:30 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο, Τελικός
21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Λέτσε Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal
23:00 Magenta Sport 5 Ιντιάνα Φίβερ – Ουάσινγκτον Μίστικς WNBA Regular Season