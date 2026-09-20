Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για το έμφραγμα που έπαθε και αποκάλυψε πως χρειάστηκε να του τοποθετηθούν πέντε στεντ, ενώ μίλησε και για το cancel που ακολούθησε το τροχαίο που είχε προκαλέσει, σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Η συζήτηση πέρασε από την περίοδο κατά την οποία δέχθηκε έντονη δημόσια κριτική, αλλά και από την περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει.

«Χύθηκε πολλή χολή και μίσος για αυτό το λάθος»

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά το τροχαίο, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναγνώρισε τη δική του ευθύνη για το περιστατικό, ενώ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όσα ακολούθησαν δημόσια.

«Μιλάτε για τότε με το τρακάρισμα. Χύθηκε πολλή χολή και μίσος για αυτό το λάθος, που βέβαια εγώ προκάλεσα».

Στην ερώτηση αν όλη αυτή η αντίδραση τον επηρέασε προσωπικά, απάντησε πως δεν ήταν αυτό που τον απασχόλησε περισσότερο. Όπως εξήγησε:

«Καθόλου. Είμαι μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο. Ξέρετε τι με επηρέασε πιο πολύ; Ότι επηρέασε τους γύρω μου. Ότι μπορεί να στενοχωρήθηκαν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει».

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση της δημόσιας εικόνας με τη δημοσιότητα και τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, ένα πρόσωπο μπορεί να αποθεώνεται και στη συνέχεια να αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά.

«Μπορεί πάλι να παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω τώρα, αλλά με πιάνει και μια ηδονή καμιά φορά. Σαν να τους βγάζω λίγο τη γλώσσα. Σαν να γίνομαι ξανά λίγο πανκ».

Αναφερόμενος σε ένα βιβλίο που είχε διαβάσει για τη φήμη, πρόσθεσε: «Διάβαζα ένα βιβλίο που μιλά για τη φήμη. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να σε κάνουν θεό και μετά να σε αποδομούν. Στην αποδόμηση νιώθουν μεγάλη ηδονή. Γιατί λένε “και αυτός δεν είναι τελικά κάτι φοβερό. Ένα σκουπίδι είναι”».

Η αποκάλυψη για το έμφραγμα και τα πέντε στεντ

Η συζήτηση πέρασε και στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο ηθοποιός. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη έμφραγμα, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Άργησε να με επηρεάσει. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα έμφραγμα όρθιος. Πήγα στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι έχω ψύξη».

Όπως περιέγραψε, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στην αντιμετώπισή του και τοποθέτησαν πέντε στεντ. «Μέσα σε δέκα λεπτά με έβαλαν μέσα και μου βάλανε πέντε στεντ. Βγήκα και ήμουν μια χαρά. Οπότε δεν κατάλαβα τι έγινε και συνέχιζα να κάνω τη ζωή που έκανα».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε ότι χρειάστηκε χρόνος μέχρι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητά του μετά το περιστατικό. «Τώρα έχω αρχίσει και προσέχω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και θεωρώ πως είμαι σε καλό δρόμο».