Βαρύ είναι το κλίμα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής μετά την τραγική κατάληξη της περιπέτειας του νεαρού μαθητή, ο οποίος είχε καταρρεύσει στο προαύλιο του σχολείου του, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στη διάρκεια του διαλείμματος, και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ανήλικος έδινε μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10:30, στο προαύλιο του 1ου Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο μαθητής αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περιστατικό έξω από το σχολείο κατά την αποχώρησή του, ωστόσο οι μεταγενέστερες μαρτυρίες το τοποθετούν στον χώρο του προαυλίου και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.