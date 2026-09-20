Το «Παιδί της νύχτας», ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική συζήτηση που είχε ο τραγουδιστής με τον Γιώργο Παυριανό. Ο στιχουργός μίλησε για τη σχέση τους στο αφιέρωμα του ΣΚΑΪ «Με λένε Γιώργο», που προβλήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, και θυμήθηκε στιγμές από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.

Ανάμεσα στις ιστορίες που διηγήθηκε ήταν και ένα απρόσμενο περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. Όπως αποκάλυψε, ένα βράδυ μπήκε στο καμαρίνι του Μαζωνάκη και εκείνος του έδωσε έναν φάκελο.

«Ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές».

Ο Γιώργος Παυριανός περιέγραψε και τη δική του αντίδραση σε εκείνη την κίνηση, συνδέοντας το χρηματικό ποσό με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη φιλία τους.

«Λέω, “Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές. Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που ‘χε ο Γιώργος».

Η βραδιά που οδήγησε στο «Παιδί της νύχτας»

Μια άλλη ανάμνηση που μοιράστηκε ο Γιώργος Παυριανός αφορά τη δημιουργία του «Παιδί της νύχτας» και μια βραδιά στο σπίτι του Μαζωνάκη.

Όπως περιέγραψε, είχε πάει να τον επισκεφθεί και ο τραγουδιστής είχε ετοιμάσει φαγητό. Η κουβέντα τους συνεχίστηκε αφού κάθισαν να φάνε και ήπιαν ουίσκι, μέχρι που η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή.

«Πήγα στο σπίτι του, είχε μαγειρέψει ρεβίθια, “συνταγή της μάνα μου είναι” μου είπε και καθίσαμε να φάμε. Μετά, ήπιαμε ένα δυο ουίσκι και αρχίσαμε και μιλάγαμε».

Η συζήτηση αυτή, όπως την περιέγραψε ο στιχουργός, αποτέλεσε την αφετηρία για ένα τραγούδι που θα λειτουργούσε ως «λεζάντα» για τον ίδιο τον Μαζωνάκη, δηλαδή ένα κομμάτι που θα τον χαρακτήριζε.

«Άρχισε μια εξομολόγηση η οποία ήταν πολύ βαθιά. Του είπα “θα σου κάνω ένα τραγούδι λεζάντα”. Λεζάντα λέμε τα τραγούδια που σε χαρακτηρίζουν».

Στη συνέχεια, ο Παυριανός προσπάθησε μέσα από τις ερωτήσεις του να καταλάβει καλύτερα τον άνθρωπο που είχε απέναντί του. Ανάμεσα σε όσα συζήτησαν ήταν και η καθημερινότητα του Μαζωνάκη εκείνη την περίοδο.

«Τον ρώταγα διάφορα, “πως μένεις εδώ πέρα;” και μου είπε… ε, μόνος μου είμαι, με ένα σκυλί και αυτός είναι ο μόνος φίλος μου».

Η συγκεκριμένη εξομολόγηση αποτέλεσε, σύμφωνα με την αφήγηση του Γιώργου Παυριανού, μέρος της προσωπικής συζήτησης από την οποία προέκυψε η ιδέα για το «Παιδί της νύχτας».