Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στις Μαλδίβες φέτος το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, και φίλους της, με την influencer και επιχειρηματία να αναρτά σήμερα φωτογραφίες της αγκαλιά με τον γιο της, κάνοντας λόγο για τον «τέλειο άντρα».

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε η Ιωάννα Τούνη για τον γιο της, τον οποίο απέκτησε κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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