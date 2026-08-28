Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ελαιώνα Πύργου από την τραγική είδηση του θανάτου ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Ο άνδρας περίπου 70 ετών, βρέθηκε μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε προβεί σε απονενοημένη ενέργεια, βάζοντας τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού.

Την τραγική εικόνα αντίκρισαν οι δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.