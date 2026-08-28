Ο πρίγκιπας Χάακον έγινε αμέσως βασιλιάς της Νορβηγίας μετά τον θάνατο, σήμερα το πρωί, του πατέρα του, του βασιλιά Χάραλντ.

Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ . Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.

Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.

Ως νέος βασιλιάς-ο τέταρτος στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας από τότε που η χώρα απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία από τη Σουηδία, το 1905- ο 53χρονος Χάακον μπορεί, αν το επιθυμεί, να αλλάξει το όνομά του παρότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα το κάνει και θα ονομάζεται Βασιλιάς Χάακον ο VIII της Νορβηγίας.

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας δεν έχει επίθετο.

Ποιός είναι όμως ο νέος βασιλιάς της χώρας;

Ο νέος βασιλιάς γεννήθηκε ως Χάακον Μάγκνους στις 20 Ιουλίου 1973 και φοίτησε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, όπως αναμένεται από τους βασιλείς στο σκανδιναβικό έθνος που τάσσεται υπέρ της ισότητας — αν και το γυμνάσιό του ήταν ιδιωτικό.

Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό πριν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και αργότερα Αναπτυξιακές Σπουδές στο London School of Economics.

Αποφάσισε να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του παππού του στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και αντ’ αυτού γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.

Ο Χάακον ανέπτυξε από μικρός αγάπη για τη μουσική και το σερφ. Έχει πει ότι, αν δεν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, θα είχε επιδιώξει να γίνει επαγγελματίας σέρφερ στο World Tour.

Επί χρόνια δυσκολευόταν να αποδεχτεί τη θέση του.

«Ναι, ήμουν μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν ήθελα να μιλάω γι’ αυτό… Στο σχολείο μου δημιουργούσε άγχος», έγραψε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Χάακον» του 2023, αναπολώντας τις μέρες του στο δημοσίο σχολείο που πήγε στο Δημοτικό τα χρόνια του 1980.

Ήθελε να βρίσκεται «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από το σπίτι του. Αλλά και να γεύεται άλλες απολαύσεις που πρόσφερε η Καλιφόρνια, όπως η μουσική σκηνή της και το σερφ.

«Στο νερό, μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.

»Ως ενήλικας, είμαι απόλυτα ευτυχισμένος στο νερό μαζί με την οικογένειά μου. Μου προσφέρει εσωτερική γαλήνη όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται για να κάνει αυτό που μου αρέσει περισσότερο: να βρίσκεται ανάμεσα στα κύματα. Τίποτα δεν ξεπερνά αυτό το συναίσθημα”, δήλωσε πρόσφατα ο Χάακον.

Λίγο μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία το 1999, γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, τη Μέτε-Μάριτ, σε ένα μουσικό φεστιβάλ.

Όταν η σχέση δημοσιοποιήθηκε, τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι εκείνη ήταν μια κοινή θνητή και ανύπαντρη μητέρα που είχε περάσει πολύ χρόνο στα νιάτα της στα κλαμπ house μουσικής της Νορβηγίας.

Ο σάλος κόπασε αφού ο βασιλιάς Χάραλντ – ο οποίος είχε παντρευτεί επίσης μια κοινή θνητή, τη βασίλισσα Σόνια, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του – την καλωσόρισε δημόσια στην οικογένεια.

Ο Χάακον είπε ότι η Μέτε-Μάριτ τον βοήθησε να βγει από το καβούκι του και την περιέγραψε ως το συναισθηματικό αντίβαρο στο αναλυτικό του μυαλό. «Δεν είμαι πολύ καλός κοινωνικά», έγραψε. «Η Μέτε έχει φυσικό ταλέντο. Μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να τα πάει καλά με όλους».

Παντρεύτηκαν το 2001 και απέκτησαν δύο παιδιά – την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, ενώ η Μέτε-Μάριτ έχει και έναν γιό, τον Μάριους από προηγούμενη σχέση.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, ξέσπασε μια άλλη καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης, όταν αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο περιλάμβαναν την ανταλλαγή e-mails μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Η Μέτε-Μάριτ δεν απάντησε δημόσια για επτά εβδομάδες και ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι η σύζυγός του χρειαζόταν χρόνο για να συνέλθει. Όταν εκείνη έδωσε μια 20λεπτη συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK τον Μάρτιο, καθόταν δίπλα της και είπε ότι ένας γάμος είναι τόσο για «τις καλές όσο και για τις κακές μέρες».

«Η Μέτε είναι στοργική, σοφή και πραγματικά δυνατή. Και γι’ αυτό θα την υποστηρίζω πάντα όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο», δήλωσε ο Χάακον στη συνέντευξή του.

Την ίδια στιγμή που εκτυλισσόταν το σκάνδαλο Έπστιν, ο γιος της Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόϊμπι, θετός γιος του Χάακον, δικαζόταν για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, κατηγορίες που αρνήθηκε.

Ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα φερόμενα θύματα και λέγοντας ότι δεν θα παραστεί στο δικαστήριο.

«Υποστηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Φροντίζουμε και τα άλλα παιδιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας βασιλικής επίσκεψης. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα τις τελευταίες ημέρες ήταν να φροντίσω την οικογένεια».

Τον Ιούνιο, ο Μάριους κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία έχουν ασκήσει έφεση κατά της ποινής.