Τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

«Μία υγιής και κερδοφόρος Δ.Ε.Η. επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος – βασικό ζητούμενο σε εποχή που η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ΔΕΗ θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία που θα προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται ήδη στην ευρύτερη περιοχή – σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό – με περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης από τον λιγνίτη προς μια μορφή πιο καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε, σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, νωρίτερα, μίλησε και σε εκδήλωση για την επένδυση Wonderplant, μια επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου παραγωγής τομάτας στη Μαυροπηγή Εορδαίας.

«Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας, με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία που δημοσιεύθηκε σήμερα, σημειώνοντας ότι προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση των αρμόδιων υπουργείων με την επιχειρηματική κοινότητα και ότι ελήφθησαν υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις του βιομηχανικού κόσμου.

«Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία, να στηρίξει την εξωστρέφεια», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το χωροταξικό «πολύ σημαντικό θεμέλιο» για μια βιομηχανική πολιτική εξωστρέφειας και καινοτομίας που, όπως είπε, μπορεί να προσθέσει «πάρα πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».