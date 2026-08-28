Ο Ολυμπιακός αγγίζει τον Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα από την Ανδαλουσία, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Σεβίλλης.

Συγκεκριμένα, το “ABC Sevilla” αναφέρει πως οι ερυθρόλευκοι πλησιάζουν πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ.

Μάλιστα, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ τα στελέχη των Σεβιγιάνων ευελπιστούν σε deal τις επόμενες ώρες.

Ο Βάργκας προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με 25 συμμετοχές (1.620′) με τη Σεβίλλη, έχοντας 3 γκολ και 6 ασίστ στη La Liga, ενώ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Ελβετίας με την οποία μετρά 13 γκολ σε 67 συμμετοχές. Φυσικά ήταν παρών και στο πρόσφατο Μουντιάλ.