Νέα συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν την κακοποίηση που φέρεται να βίωνε επί χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Ροδόπη, έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία της ξαδέρφης της.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η γυναίκα αποκάλυψε πως η 44χρονη είχε μιλήσει στους δικούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, ενώ τους είχε δείξει ακόμα και φωτογραφίες από τα τραύματα που, όπως φέρεται να τους είχε καταγγείλει, της προκαλούσε.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά η ξαδέρφη της 44χρονης.

Όπως σημείωσε, ο άνδρας φέρεται να την απειλούσε και να προσπαθούσε να την απομονώσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», αποκαλύπτει.

«Είχε ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά.

Κατά τα ίδια στοιχεία, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

«Της λέγαμε να φύγει»

Οι συγγενείς της 44χρονης, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία, γνώριζαν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον που την έκανε να φοβάται.

Της είχαν δε προτείνει επανειλημμένα να εγκαταλείψει το σπίτι και να αναζητήσει προστασία κοντά τους, όμως, όπως αναφέρει η ξαδέρφη της, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν της επέτρεπε εύκολα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.