Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο του Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5)

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.