Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Neasden, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, σε μικρή απόσταση από το στάδιο Γουέμπλεϊ, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και είναι ορατοί από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποίησε 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες στη Hannah Close, ενώ η πρώτη από περισσότερες από 70 κλήσεις στο κέντρο επιχειρήσεων καταγράφηκε στις 11:34 τοπική ώρα.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί και ειδικά μέσα, μεταξύ των οποίων εναέριες πλατφόρμες, μονάδα παροχής μεγάλων ποσοτήτων νερού και drone για την παρακολούθηση της εξέλιξης της φωτιάς. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, οι φλόγες έχουν επηρεάσει εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και βιομηχανική μονάδα μεγάλης έκτασης.

There's a large fire in North London / Brent area pic.twitter.com/HCV2gYqm0z — CaptainXeno (@CaptainXeno91) August 28, 2026

Οι καπνοί σκέπασαν το βορειοδυτικό Λονδίνο

Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από το Neasden, κοντά στο Γουέμπλεϊ και το IKEA.

Η Πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στην περιοχή. Γειτονικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εγκατάσταση της Amazon, εκκενώθηκαν προληπτικά σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

The fire in Neasden involves a mixed waste facility, and a large industrial unit is currently alight.



The fire is continuing to produce a significant amount of smoke. Traffic in the surrounding area will be heavily impacted. https://t.co/WiUXuVZ6ko pic.twitter.com/GzFN8ouAwE — London Fire Brigade (@LondonFire) August 28, 2026

Σταμάτησε η Metropolitan – Προβλήματα και στη Jubilee

Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα και στο δίκτυο του μετρό.

Η Transport for London (TfL) ανακοίνωσε ότι η γραμμή Metropolitan έχει ανασταλεί λόγω του περιστατικού στο Neasden.

Στη γραμμή Jubilee δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια μεταξύ Willesden Green και Wembley Park, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις. Η TfL έχει επιτρέψει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λεωφορειακές και σιδηροδρομικές γραμμές με τα ίδια εισιτήρια.

Αναφορές για έκρηξη πριν από τη φωτιά

Μαρτυρίες που επικαλούνται βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για έκρηξη λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την αιτία της.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στην εγκατάσταση, με την κύρια προσπάθεια να επικεντρώνεται στον περιορισμό της φωτιάς και στην αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές βιομηχανικές μονάδες.

Η έκταση του περιστατικού είναι τέτοια ώστε η φωτιά έχει επηρεάσει όχι μόνο τη βιομηχανική ζώνη του Neasden, αλλά ένα σημαντικό τμήμα των μετακινήσεων στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με τις Αρχές να καλούν κατοίκους και οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.