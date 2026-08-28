Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. (skai.gr)

Από αέρος πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της φωτιάς μέσα στη δασική έκταση. (skai.gr)

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απειλή για κατοικημένη περιοχή, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.