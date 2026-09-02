Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Μήνυμα από το 112 που στάλθηκε στους κατοίκους της Θεατρούπολης, τους καλούσε να εκκενώσουν την περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.