Νέο γύρο αίματος και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης απειλεί να ανοίξει στη Μέση Ανατολή η οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης, μετά το πολύνεκρο χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης προχώρησε σε μια αμείλικτη προειδοποίηση, ορκιζόμενος εκδίκηση για την αεροπορική επιδρομή που μετέτρεψε μια γαμήλια τελετή σε λουτρό αίματος, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.



Το αιματηρό αυτό περιστατικό πυροδοτεί εκ νέου την πολεμική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με την ιρανική στρατιωτική ηγεσία να διαμηνύει ότι η απάντηση κατά των αμερικανικών στόχων θα είναι άμεση και καταστροφική.

«Το αγνό αίμα αυτών των μαρτύρων (…) δεν θα μείνει ατιμώρητο και σίγουρα θα εκδικηθούμε για αυτό», δήλωσε ο Άχμαντ Βαχίντι σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.



Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» αυτό το αμερικανικό πλήγμα σε γάμο προχθές Τρίτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο αμερικανικός στρατός δεν αντέδρασε στην καταγγελία πως βομβάρδισε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι «δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, αντίθετα με τους Φρουρούς».